Durante l’inverno, nonostante le temperature più rigide, ci sono tantissime piante che mantengono la loro fioritura. Alcune di essere soffrono il freddo, e vanno quindi coltivate in case, mentre altre sono più resistenti e coraggiose. Alcune di queste sono anche perfette per decorare la casa, il terrazzo o il giardino durante queste festività natalizie. Ed infatti, abbiamo visto questa pianta ornamentale del Natale che purifica l’aria ed allontana la sfortuna.

In questo articolo, ne vedremo altre 3 che hanno la particolarità di fiorire anche dopo Natale e raggiungere la primavera inoltrata.

Non tutti conoscono queste 3 meravigliose piante natalizie che fioriscono da dicembre fino a marzo inoltrato

Una delle piante più belle di questo periodo è sicuramente la Gaultheria. Si tratta di un esemplare sempreverde, appartenente alla famiglia delle Ericacee, che solitamente cresce spontanea anche lungo le strade. Tuttavia, se coltivata in giardino, o in vaso, è in grado di arricchire qualsiasi ambiente con le sue splendide bacche di color rosso vivo.

Per crescere sana e rigogliosa ha bisogno di un luogo ombreggiato ed arieggiato, dove sopravvive anche a temperature piuttosto basse. Inoltre ha bisogno di un terriccio misto a torba e sabbia ed innaffiature sporadiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un profumo inebriante

In questa lista di piante natalizie troviamo anche la lonicera, o anche detto caprifoglio. Questo gruppo di piante include diverse tipologie, da quelle rampicanti a quelle arbustive e cespugliose.

Si tratta comunque di piante rustiche che mal sopportano il freddo e le si deve coltivare quindi in appartamento.

Questa bellissima pianta è apprezzata soprattutto per i suoi profumatissimi fiori, che possono variare dal rosa al rosso, o dal bianco al giallo.

Anch’essa ha bisogno di un terriccio organico, ben drenato, misto a torba e sabbia. Predilige un’esposizione a mezz’ombra, ma anche in pieno sole. La si dovrebbe innaffiare più frequentemente in caso di siccità, quando il terreno è asciutto; con minor frequenza in inverno.

Una pianta dalla crescita veloce

Infine, concludiamo questa lista con una pianta diffusissima nei giardini e nelle case in questo periodo, ossia l’Amaryllis. Comunemente chiamata belladonna, si tratta di una bulbosa perenne facilissima da coltivare e che cresce molto velocemente. I suoi fiori, molto vistosi e profumati, sono composti da grandi petali carnosi che tendenzialmente si colorano di bianco, rosa salmone, arancione o rosso.

Ama luoghi luminosi ma non i raggi diretti del sole e teme il freddo, quindi andrebbe coltivata in casa. Preferisce, inoltre, un’innaffiatura moderata, soprattutto durante la fase di fioritura. Inoltre, predilige un terreno umido, soffice e ben drenato, da concimare dopo l’impianto dei bulbi.

Tuttavia, l’Amaryllis appartiene alla lista di piante velenose per l’uomo e per gli animali, proprio come quelle che abbiamo visto in questo articolo.

Quindi, non tutti conoscono queste 3 meravigliose piante natalizie che fioriscono da dicembre fino a marzo inoltrato.