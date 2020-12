Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le amanti del make up non le trascurano mai. Le donne acqua e sapone non rinunciano ad un filo di mascara per intensificare lo sguardo. E sempre di più sono gli uomini che hanno deciso di prendersene cura. Insomma, le ciglia sono un elemento visivo importante del volto da non sottovalutare. E a regalare una nuova vita agli occhi ci pensano le ciglia, quelle finte che in un lampo rendono lo sguardo più seducente.

Il culto delle ciglia finte non è una moda nuova. Difatti, più volte ed in periodi storici differente, i grandi professionisti del make up di tutto il mondo hanno fatto delle ciglia finte la firma dei propri lavori. Negli ultimi anni, il fenomeno si è diffuso a macchia d’olio e ora sono molte le donne che non riescono più a farne a meno. Tuttavia, alcuni errori grossolani durante l’applicazione e la tenuta delle ciglia finte tendono a rovinare non solo l’effetto naturale ma le ciglia stesse, sia le vere che le finte. La Redazione di ProizionidiBorsa attenta anche a questi piccoli problemi quotidiani, ha raccolto in questo articolo alcuni consigli in tema di ciglia finte.

Ciglia sempre folte e seducenti con questi piccoli trucchi da ricordare. La colla

Per timore che si cadano per strada o mentre si dialoga con qualcuno, la tendenza è quella di fissare le ciglia finte con un’abbondante dose di colla. Un errore che non solo può provocare irritazione all’occhio ma che potrebbe anche far incollare ciglia superiori ed inferiori. La conseguenza? A lungo andare si rovineranno non solo le ciglia finte applicate ma anche quelle vere che a furia di essere tirate potrebbero cadere. Per risolvere il problema è consigliato di staccarle con una pizzetta, una ad una, delicatamente.

Far asciugare leggermente la colla prima di applicare le ciglia

C’è sempre un momento di palpitazione tra l’applicazione della colla e il posizionamento delle ciglia. Tuttavia, trovare l’attimo perfetto in cui la colla sull’occhio non risulta troppo liquida o troppo secca è fondamentale. Aspettare pochi secondi, circa 30 massimo 40 secondo, prima di incollare le ciglia. In questo modo il risultato sarà ottimale.

È possibile utilizzarle più volte

Quasi tutti i modelli in commercio sono riutilizzabili. L’importante è avere la pazienza di ripulire dalla colla le ciglia usate, altrimenti si creerà uno strato sempre più spesso di colla che rovinerà l’effetto naturale. Un dischetto d’ovatta e una goccia di struccante andranno bene per eliminare sia la colla che i residui di mascara.

