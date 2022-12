Per chi soffre di stitichezza ecco i lassativi naturali più efficaci

La stitichezza è un disturbo comune a molti uomini e donne. Esistono numerose cause all’origine di questo problema. Certamente i lassativi ci possono aiutare. Scopriamo che cosa può aiutarci a combattere la stitichezza.

La stitichezza affligge tantissime persone, uomini e donne indistintamente. Quando parliamo di questo disturbo possiamo utilizzare anche il sinonimo stipsi. Questo è un problema che condiziona lo stato di benessere di chi ne soffre. Anche dal punto di vista psicologico. Quando parliamo di stitichezza o costipazione, facciamo riferimento alla difficoltà di defecare. Le cause alla base di questo problema sarebbero molteplici. Per chi soffre di stitichezza, uno dei rimedi sarebbe fare uso di lassativi, anche preparati in casa. Eh sì, perché alcuni alimenti possono aiutarci a gestire meglio questo disturbo.

Quali sono le cause

Le possibili cause dell’insorgere della stitichezza sono molteplici. Uno stile di vita poco equilibrato comprometterebbe facilmente la nostra salute. In questo caso l’alimentazione giocherebbe un ruolo fondamentale. Bere poca acqua e non mangiare frutta e verdura non aiuterebbe.

Una dieta povera di fibre non sarebbe l’ideale. Condurre uno stile di vita sedentario senza praticare alcuna attività fisica contribuirebbe all’insorgere della stitichezza. Tuttavia potrebbe influenzare questo fenomeno anche un cambio di abitudini dovuto ad un viaggio, ma anche l’uso di determinati farmaci e lo stress. Quest’ultimo fattore non è da sottovalutare. Generalmente anche le donne in gravidanza soffrono di questo disturbo. Tra i motivi più gravi, a causare la stitichezza potrebbero essere anche malattie gastrointestinali o metaboliche. È sempre importante indagare sulla causa per poter trovare in seguito una soluzione valida.

Per chi soffre di stitichezza potrebbe essere d’aiuto utilizzare efficaci lassativi naturali

L’uso di lassativi favorisce l’evacuazione intestinale. Esistono numerosi farmaci che svolgono un’azione lassativa. Tuttavia non sempre è necessario recarsi in farmacia per risolvere i problemi di stitichezza. Innanzitutto la prima cosa da fare è bere il giusto quantitativo di acqua giornaliero. Consumare alimenti ricchi di fibre aiuterebbe a contrastare la stitichezza in modo naturale. Tra questi alimenti troviamo i legumi, le verdure a foglia come gli spinaci, olio di oliva, prugne, frutti rossi, olio di ricino e crusca. Ed anche mele cotte, zucchine e cavolfiori.

Ma in realtà possiamo preparare dei veri e propri lassativi. Esistono varie tisane che sarebbero molto efficaci. Ad esempio una tisana a base di finocchio, liquirizia e semi di lino favorirebbe la regolarità intestinale. Ed ancora possiamo preparare una tisana a base di rabarbaro e finocchio. Possiamo preparare altre soluzioni lassative tranquillamente a casa.

Tra i lassativi naturali quello considerato maggiormente efficace è il bicarbonato di sodio. In questo caso bisogna scioglierlo in un bicchiere di acqua calda e bere. Si consiglia di effettuare questa operazione per qualche giorno. Per un effetto più immediato, ma anche più invasivo, esiste un altro tipo di lassativo naturale. Olio di ricino e rabarbaro favorirebbero una veloce evacuazione. È importante sottolineare che assumere in modo scorretto i lassativi potrebbe avere effetti collaterali. Dunque si consiglia in ogni caso di rivolgersi ad uno specialista.