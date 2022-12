Capodanno in Europa sul mare? Prenotiamo subito in questi bellissimi posti per emozioni da Guinness

L’ultima notte dell’anno è davvero magica. Possiamo trascorrerla a casa, in piazza, in Italia o all’estero. Tra le mete preferite c’è il Portogallo. Scopriamo qualche posto interessante per vivere un Capodanno emozionante.

Una delle città più gettonate dove passare l’ultimo giorno dell’anno è Lisbona. La città attira turisti da tutta l’Europa in estate, ma anche in inverno è da visitare. Lisbona è affacciata sull’Atlantico, da ammirare grazie ai vari miradouro, i punti panoramici sul mare.

Si divide in due parti, la zona bassa e quella alta, da raggiungere anche con i tram. A Lisbona ci sono quartieri caratteristici e zone più moderne con molti locali. Il Museo del Fado, il Castello di São Jorge e la cattedrale sono solo alcune delle attrazioni di questa città portoghese.

Nel mese di dicembre si allestiscono tanti mercatini e si organizzano spettacoli e concerti. In particolare nel parco di divertimenti Wonderland si potrà pattinare sul ghiaccio.

Per Capodanno si attende lo scoccare della mezzanotte in varie piazze, soprattutto in Praça do Comércio.

Capodanno in Europa sul mare? Si potrebbe andare in Portogallo

Un altro posto in Portogallo dove attendere l’arrivo del nuovo anno potrebbe essere Albufeira in Algarve. Qui sono soprattutto due gli eventi a cui assistere. Il primo è un concerto di Rui Veloso che celebra 30 anni di carriera. L’altro è lo spettacolo pirotecnico con Skydive artistico, prima esibizione in Europa. Da vedere anche il centro storico in cui rivivere le atmosfere medievali con spettacoli, rievocazioni storiche, sfilate. Si potrà anche assaggiare del cibo tipico dell’epoca.

Tra i posti incantevoli dove andare in Portogallo c’è senza dubbio Madeira. Dal primo dicembre fino a Capodanno le strade si vestono a festa con luci e colori. Si possono fare belle passeggiate, magari anche facendo un po’ di shopping. Si può pure visitare una fiera con prodotti dell’artigianato locale. Imperdibile sarà un assaggio dei dolci natalizi e del vino di Madeira. Non mancano anche i mercatini di Natale e pure la musica. In vari punti e piazze solitamente si esibiscono gruppi folkloristici e filarmonici.

Fuochi d’artificio da record

La mezzanotte di Capodanno, però, è il momento clou di un soggiorno in quest’isola. È nel Guinness dei primati lo spettacolo pirotecnico di Madeira poiché è ritenuto il più bello al Mondo. Solitamente ci sono quasi 60 punti sparsi nell’isola da dove partono i fuochi d’artificio. Si può assistere a questo spettacolo entusiasmante da varie zone. Si organizzano anche giri in catamarano per vederlo dal mare. La durata in media è di ben 10 minuti.

Capodanno in Europa sul mare? In questi bellissimi luoghi portoghesi si potrebbero vivere emozioni indimenticabili.

Da segnalare, infine, Cabeça, un villaggio nell’entroterra in cui le decorazioni sono in materiale naturale, ecosostenibile e tutte le luci usate per gli addobbi sono a led. Si organizzano spettacoli e si possono visitare le case del villaggio.

Cosa mangiare in Portogallo

Durante una vacanza in Portogallo si potranno mangiare molte specialità. Pensiamo al bacalhau, alla francesinha o alle sardinhas assadas. Per quanto riguarda i dolci, sono tipici i pasteis de Belém, il bolo de chocolate e tra tanti altri i coscorões.