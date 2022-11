Ecco 4 idee da copiare per un viaggio in due da regalare, economico e innovativo

A chi non piace viaggiare in coppia? Molti lo adorano ma non sanno da dove partire per regalare un viaggio memorabile. Weekend o intera settimana? Dipende sempre dal prezzo. Un viaggio da regalare economico, innovativo e favoloso non sempre è facile da organizzare. Per questo abbiamo stilato delle idee da copiare.

Indubbiamente, poi, come regalare un viaggio senza date è il primo dubbio di tantissime persone ma tanta gente chiede anche come regalare un viaggio in modo originale. Per di più, scrivere il biglietto per il viaggio da regalare in due è un’impresa che può sembrare complessa ma in realtà è molto semplice. Infatti, abbiamo appuntato come farlo nella maniera più unica possibile.

Che sia un viaggio da regalare per il compleanno, per una laurea o per qualsiasi altro evento significativo, bisogna avere delle idee chiare e organizzare tutto alla grande. Come? Con la guida di supporto a portata di mano! Dunque, ecco 4 idee da copiare per un viaggio da regalare, insieme a come regalare un viaggio senza date e cosa scrivere all’interno della lettera o del biglietto.

Regalare un viaggio senza data: ecco come

Un viaggio da regalare senza date è possibile. In primis, evidenziamo l’esistenza degli Smartbox, molto diffusi per questo tipo di viaggio senza data.

Oppure, bisogna recarsi nelle agenzie di viaggio e comprare il biglietto senza inserire la data. In entrambi i casi ci potrebbe essere una scadenza. L’importante è che prima di prenotare si verifichi che non sia una truffa online, la quale è sempre più frequente in vari portali e siti.

Ecco 4 idee da copiare per un viaggio da regalare

Un viaggio da regalare è una vera missione quando non si conosce bene la persona destinataria del regalo. Però, quando il viaggio da regalare è per due risulta tutto più semplice. Per iniziare, evidenziamo quanto sia popolare l’alternativa dello Smartbox in cui si può decidere tra hotel, bed and breakfast e spa, in diverse città del mondo. Tra i regali di viaggio in due indimenticabili per ogni occasione senza data, poi, ci sono anche:

pacchetto con guida turistica;

crociera;

voucher e buoni per i voli.

In precedenza avevamo chiarito le ragioni per regalare un viaggio a Matera, in Basilicata: ecco un consiglio Bonus per due persone.

Come scrivere un biglietto o una lettera per un viaggio a sorpresa?

Per scrivere una lettera o un biglietto per un viaggio a sorpresa da regalare occorre sicuramente creare suspence e incuriosire il destinatario. Quindi, parole come “ecco una sorpresa, un viaggio memorabile per due ma senza il dove e quando” sarebbero da usare. Inoltre, un biglietto emozionante vale mille parole: è necessario suscitare una emozione.