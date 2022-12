Ecco quali sono i migliori collant e le calze da comprare ora e indossare durante le feste e a Capodanno

Per il cenone della Vigilia o per il pranzo di Natale è importante scegliere la calza e il collant giusto da indossare, così come per la notte di Capodanno

Natale e il periodo che durerà fino al 6 gennaio, è più vicino di quanto si possa immaginare. Ormai, passata l’Immacolata, è tutta una discesa precipitosa verso la notte del 24 dicembre. Tra regali da fare, liste da spuntare, aperitivi e cene con amici e parenti, di tempo, per noi, ne resta davvero poco.

E c’è anche il rischio di fare il regalo sbagliato. Però, come sempre, una donna ci tiene a fare bella figura per quei giorni di festa. Magari, faremo il Natale con tutti i parenti e sarebbe un peccato non avere il giusto outfit.

Ecco quali sono i migliori collant per le feste

Perché, magari, pensiamo a quale vestito indossare, ai giusti accessori, tralasciando una cosa fondamentale come le calze. Perché anche a Natale e Capodanno, e durante il periodo natalizio, ci vogliono quelle giuste. Sono questi i migliori collant e le calze da comprare già ora, per non diventare matte a cercarli sotto Natale.

Va da sé che l’abitino rosso, di solito, è quello che va per la maggiore durante il cenone della Vigilia o il pranzo di Natale. Se volessimo sorprendere, per non avere il classico collant, potremmo puntare su uno coprente con le pietre nere. Si trovano facilmente nei grandi negozi di intimo.

Un’alternativa potrebbe essere il collant nero velato, con delle piccole perle a decoro. In ogni caso, con il collant tinta rossa, opaco e pesante, è sempre una soluzione azzeccata, soprattutto con vestito nero corto.

Si può variare, per fortuna, con un po’ di fantasia, ma sempre ben abbinati col vestito

Se vestiamo col tubino nero, invece, potremmo richiamare il colore delle feste indossando calze rigorosamente bordeaux. Meglio ancora se arricchiti da decori piccoli, come i fiocchi. Certo, anche il pizzo vuole la sua parte, meglio se con fantasie floreali perché non è ancora la notte di Capodanno.

A proposito del 31 dicembre, è chiaro che la calza rosso coprente è sempre un must che dovremmo indossare. Meglio ancora se optiamo per autoreggenti, con pizzo dello stesso colore. Il rosso, ricordiamoci, deve esserci sempre, e se quindi se indossassimo autoreggenti nere, dovremmo pensare ad acquistarle con riga rossa posteriore.

Mal che vada, la giarrettiera rossa va benissimo, ma ricordiamo di abbinare queste calze a una scarpa che richiami il nero e il rosso.

Sono questi i migliori collant e le calze da comprare anche se non è Natale o Capodanno

Che poi, per essere sexy, non è che si debba, per forza, aspettare la notte di Capodanno. Di solito, in ogni caso, il 31 dicembre ci piace essere audaci, il che non vuol dire essere fuori posto. Se siamo a casa, ad esempio, va benissimo un collant in tulle con pietre.

Certo, molto dipende dall’abito che indosseremo. Quello, classico, con le paillettes, ad esempio, richiederebbe una calza nera velata. Se, invece, vogliamo essere più sbarazzine, potremmo puntare su un collant rosso glitterato.

Chi punta a essere ancora più originale, potrebbe indossare calzini neri, trasparenti, con pietre arricchenti. Oppure, optare per la classica calza a rete, con trame che dovrebbero essere meno larghe.

Infine, ci sono anche calze a rete, nude look, con strass rosa, che sono perfette per chi ha belle gambe da esibire. E ricordiamo sempre qual è la prima cosa che gli uomini guardano in una donna.