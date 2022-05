Per chi è alla ricerca di contorni estivi con le verdure semplici e veloci da preparare, eccone 3 che saranno pronti in pochissimo tempo

Con l’arrivo del caldo, sicuramente la maggioranza delle persone non ha voglia di passare molto tempo a cucinare. Proprio per questo ripiega su pietanze molto semplici da cucinare, come gustose insalate da condire con una vinaigrette.

Per chi è alla ricerca di contorni estivi con le verdure semplici e veloci da preparare, in questa guida ne vedremo alcuni che richiedono l’utilizzo di ortaggi tipici di questa stagione. Sono la caponata di verdure estive, le zucchine trifolate e le melanzane al forno con pecorino e pangrattato.

La caponata di verdure

La caponata consiste in un insieme di ortaggi generalmente conditi con sugo di pomodoro e vari altri ingredienti. In questo caso, useremo un condimento che donerà alle verdure un sapore lievemente agrodolce.

Ingredienti per 4 persone

1 melanzana;

1 zucchina;

1/2 peperone;

1 costa di sedano;

5 pomodorini;

1 cipolla;

1 tazzina di aceto;

olive nere;

olio di oliva;

sale;

basilico;

capperi;

1 cucchiaino di zucchero.

Preparazione

Prima di tutto, lavare e pulire le verdure. Tagliarle in dadini. Versare dell’olio di oliva in una padella e friggere le melanzane al suo interno. Quando si doreranno, aggiungere anche la zucchina e il peperone. Insaporire con il sale, mescolare e portare a metà cottura le verdure. Toglierle dalla padella con una schiumarola e lasciare solo l’olio.

Versare al suo interno cipolla, sedano e pomodorini. Mescolare e far appassire il tutto, per poi condire con basilico, olive e capperi. Aggiungere le verdure precedentemente fritte e lasciar insaporire il tutto. Infine, aggiungere lo zucchero e sfumare con l’aceto. Lasciarle raffreddare e servirle.

Le zucchine trifolate

Oltre ad essere un buon contorno per piatti di pesce o di carne, le zucchine trifolate sono ottime anche per accompagnare la pasta. Per prepararle, bisogna tagliare le zucchine a rondelle e poi metterle a cuocere in padella assieme a pochi altri ingredienti. Vediamo quali.

Ingredienti per 4 persone

500 g di zucchine;

olio extravergine di oliva;

pepe;

sale;

aglio;

prezzemolo.

Preparazione

Tagliare le zucchine a rondelle molto sottili. Sbucciare l’aglio e lasciarlo dorare in una padella assieme ad un po’ di olio. Quindi, aggiungere le zucchine precedentemente tagliate e il prezzemolo. Lasciarle trifolare a fiamma vivace per circa 5 minuti, girandole di tanto in tanto. Trascorso questo lasso di tempo, non resterà che lasciarle raffreddare e servirle.

Melanzane al forno con pecorino e pangrattato

Le melanzane sono un’altra verdura molto versatile, che si prepara in tantissimi modi. In molti amano mangiarle fritte o cucinarle a barchetta. Esiste un modo molto sfizioso di cucinarle, che permette di renderle più croccanti. Il segreto sta nell’aggiunta del pecorino e del parmigiano.

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane;

olio;

aglio;

origano;

prezzemolo;

basilico;

sale;

pepe;

pecorino;

pangrattato.

Preparazione

Lavare e spuntare le melanzane, per poi tagliarle a fette di circa un centimetro. Tagliarle a dadini e metterli in una teglia foderata con carta forno. Condirle con sale, olio e pepe, per poi aggiungere una spolverata di pangrattato e pecorino. Dopo aver mescolato, mettere a cuocere le melanzane in forno preriscaldato a 180° in modalità ventilata per 25 minuti di tempo. Per renderle ancora più croccanti, si consiglia di azionare il grill a circa 5 minuti dal termine della cottura. Trascorso questo lasso di tempo, lasciarle raffreddare e servirle.

Per chi è alla ricerca di contorni estivi con le verdure semplici e veloci da preparare, eccone 3 che saranno pronti in pochissimo tempo. Non resta, dunque, che mettersi ai fornelli per provare a prepararli.

