Il titolo STMicroelectronics rimane impostato al rialzo, ma settimana prossima potrebbe essere decisiva per il suo futuro

Nonostante la debolezza delle ultime due settimane il titolo STMicroelectronics rimane impostato al rialzo. La forza della società italo-francese dei semiconduttori risiede, dal punto di vista grafico, nell’area di supporto a 33,5 euro. Come si vede dal grafico, infatti, a partire da marzo 2022 in poi è stata un solidissimo baluardo contro il ribasso delle quotazioni. D’altra parte, già a marzo era evidente che il titolo fosse bene impostato e che fosse pronto a dare buone soddisfazioni ai suoi azionisti.

Soddisfazioni che non sono mancata negli ultimi cinque anni. Le azioni STMicroelectronics, infatti, hanno sempre fatto meglio della media competitors. In termini assoluti, nel corso dell’ultimo anno il titolo ha guadagnato il 21,66% a fronte di un settore dei semiconduttori che ha guadagnato il 15% circa. Certamente quella di STMicroelectronics non è stata una performance strabiliante, lontana dal +116% di EEMS, ma sicuramente ha offerto un ottimo rendimento.

Guardando il grafico notiamo che l’impostazione è rialzista (linea tratteggiata) con le quotazioni che si mantengono sopra il forte supporto in area 37 euro. A questo punto, quindi, il titolo potrebbe dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 42,5 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 48 euro.

La mancata tenuta del supporto, invece, potrebbe determinare un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più probabile si andrebbe a collocare in area 28,2 euro.

Dalle chiusure delle prossime settimane, quindi, si potrebbe capire molto del futuro di medio/lungo termine di STMicroelectronics.

La valutazione del titolo STMicroelectronics

Secondo i multipli di mercato qualunque sia la metrica utilizzata il titolo STMicroelectronics risulta essere sopravvalutato. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili che è inferiore alla media del settore di riferimento. In questo senso il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 35%. Se, invece, si considera il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Basti pensare che l’indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo sono molto superiori a 1 a testimonianza della solidità finanziala del gruppo. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitalizzazione ammonta solo a circa il 30%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo STMicroelectronics il consenso medio, riportato su riviste specializzate, è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 36% circa.

Il titolo STMicroelectronics rimane impostato al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 27 maggio a quota 38,74 euro in rialzo del 2,94% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale