È un condimento americano usato per condire le insalate e da replicare fedelmente in casa. Eppure è noto come Italian dressing, il condimento italiano.

Infatti, la tradizione vuole che la ricetta originale sia opera di figli di immigrati italiani. Si può considerare una variazione della vinaigrette, salsa tipicamente francese. È una salsa molto versatile, che si presta ad insalate verdi, di pomodoro e cetrioli. Ma anche come marinatura per pollo, maiale o manzo.

Una sua variante, nota come creamy Italian dressing, prevede la presenza di stabilizzanti che le conferiscono un aspetto cremoso. Ad esempio, la maionese o un cucchiaio di mostarda.

Ingredienti per 8 porzioni

180 ml di olio di oliva o di un olio vegetale neutro (cartamo, colza);

60 ml di aceto;

1 cucchiaino di aglio in polvere, origano secco e basilico essiccato;

1/2 cucchiaino di cipolla in polvere, peperoncino tritato e pepe;

3/4 di un cucchiaino di sale;

1 cucchiaino di succo di limone;

se si desidera, si possono aggiungere al condimento uno o due cucchiaini di miele o di sciroppo di mais oppure mezzo cucchiaino di zucchero per attenuarne l’acidità.

Procedimento

L’Italian dressing è molto semplice da preparare. Si può usare un semplice barattolo, nel quale mettere tutti quanti gli ingredienti. Basterà chiuderlo ermeticamente e scuoterlo in modo energico, per poi condire l’insalata. Tutto qui.

In alternativa, si può ricorrere ad un mini robot da cucina oppure ad un frullatore: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Gli avanzi possono essere conservati in frigorifero, purché siano in un contenitore opportunatamente sigillato. Una volta tirato fuori, basterà farlo riscaldare e agitarlo prima dell’uso. Si può conservare per un massimo di circa due settimane di tempo, se gli ingredienti usati sono secchi e non freschi. Altrimenti, non più di quattro o cinque giorni.

Preparare questo condimento è un modo molto semplice per insaporire le proprie insalate senza ricorrere al limone oppure all’olio e all’aceto, oltre che al sale.