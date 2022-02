Per chi ama il mare e il sole tutto l’anno questa città offre 37 posti di lavoro a tempo indeterminato

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio sono apparsi gli estratti di diversi bandi di concorso indetti dal Comune di Bari, in Puglia. Nel dettaglio si tratta di 7 concorsi finalizzati all’assunzione di 33 profili professionali e uno riguardante la mobilità esterna. Dunque, per chi ama il mare e il sole e sogna di vivere e lavorare in una città bellissima, ecco un’opportunità da cogliere al volo.

I posti messi a concorso da questa città con un porto millenario

Vediamo quali sono le figure ricercate dai vari bandi del capoluogo pugliese:

n. 9 funzionari specialisti di polizia locale, cat. D1;

n. 2 webmaster, cat. D1;

n. 1 esperto linguistico, cat. D1;

n. 1 specialista nei rapporti con i media, cat. D1;

n. 15 amministratori di sistema informativo, cat. D1;

n. 4 dirigenti amministrativi (di cui 2 posti riservati al personale interno), qualifica dirigenziale unica;

n. 1 dirigente di polizia locale, qualifica dirigenziale unica;

infine è prevista la mobilità esterna per la copertura di 4 profili professionali. Essi riguardano un funzionario specialista tecnico, un funzionario avvocato, un dirigente di polizia locale e un esecutore centralinista.

Limitandoci ai primi 7 concorsi, anticipiamo che i posti sono tutti a tempo pieno e indeterminato e le selezioni sono per titoli ed esami.

I requisiti generali di ammissione ai concorsi

L’ammissione ai concorsi è subordinata al possesso dei requisiti generali e specifici. I primi sono trasversali e riguardano anzitutto la maggiore età e la cittadinanza italiana o di un altro Stato UE. Poi abbiamo il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica all’impiego e la posizione regolare nei confronti dell’eventuale obbligo di leva. Ancora, si richiede l’assenza di condanne penali che impediscano la costituzione di un rapporto con la P.A. Infine non bisogna essere stati allontanati o destituiti o licenziati in precedenza presso una P.A.

Per chi ama il mare e il sole tutto l’anno questa città offre 37 posti di lavoro a tempo indeterminato

I requisiti specifici variano a seconda del profilo per il quale si concorre:

per i 15 amministratori si richiede (in alternativa) la laurea di primo livello, il diploma di laurea, la laurea specialistica o magistrale. Le classi di studio sono dettagliate al bando e rimandano ad alcuni percorsi di studi scientifici;

quanto ai 4 dirigenti amministrativi ed il dirigente di polizia locale, è richiesta la laurea di primo livello o diploma di laurea o quella magistrale/specialistica. Poi occorre un’esperienza lavorativa di 3 o 5 anni a seconda di alcune prerogative e, solo per il dirigente di polizia, anche altri requisiti indicati al bando;

per i 9 funzionari di polizia locale si richiede il possesso della laurea, un’età inferiore ai 46 anni ed ulteriori requisiti dettagliati nel concorso;

infine è richiesta la laurea (differente per classi di studio) anche per il profilo webmaster, esperto linguistico e specialista nei rapporti con i media. In quest’ultimo caso occorre anche l’iscrizione all’Albo dei giornalisti.

Termini di inoltro delle istanze

Le istanze andranno prodotte ed inoltrate online, cliccando sul link relativo al bando per il quale si concorre. L’accesso all’apposita piattaforma richiede il possesso delle credenziali digitali, con cui accedere, registrarsi e candidarsi.

Il termine ultimo per l’inoltro è fissato al 28 febbraio (scade il 27, invece, questo concorso indetto dal Corpo della Guardia di Finanza).

I bandi prevedono la prova preselettiva nel caso in cui vengano presentate più di 250 domande per il profilo al quale ci si candida. Le procedure concorsuali consistono nella valutazione dei titoli ed il superamento di prove d’esame sia scritte che orali. Ogni bando riporta le materie oggetto delle rispettive prove.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per sciogliere tutti i dubbi del caso.

