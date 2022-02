Spesso al piccolo risparmiatore non mancano i capitali da investire, quanto le soluzioni finali. “Dove/Come investire?”, infatti, è la domanda più ricorrente. Senza alcuna pretesa di voler essere esaustivi o fornire un servizio di consulenza (che non ci compete), ecco 3 idee per investire 5.000 euro disponibili subito.

L’investimento a zero rischio

Partiamo dal caso di chi cerca una soluzione che preveda la garanzia (almeno) finale del capitale. Inoltre ipotizziamo un orizzonte temporale compreso tra i 12 e i 36 mesi.

Date le premesse, le aspettative di guadagno non devono essere elevate. Una buona soluzione per massimizzare il rendimento potrebbe essere il conto deposito. Abbiamo fatto una rapida ricerca in rete sulle scadenze a 1, 2 e 3 anni, considerando sia il prodotto a vincolo quanto quello libero. A seconda dell’intermediario, i guadagni netti arrivano grosso modo fino a:

sulla durata a 1 anno, circa 40 euro sul prodotto a vincolo e 10 euro scarsi su quello libero;

sui 24 mesi, invece, si passa a circa 67 euro nel primo caso e circa 17 nel secondo;

infine sui 3 anni i guadagni oscillano rispettivamente sui 95 e 25 euro.

Più in generale, abbiamo già visto qual è il miglior conto deposito per il piccolo risparmiatore.

Ecco 3 idee per investire 5.000 euro disponibili sul conto corrente e 2 errori da non commettere assolutamente

Adesso ipotizziamo il caso di un investitore con un orizzonte tra i 3 e i 6 anni e una buona propensione al rischio. Tra le tante alternative, si potrebbe considerare la possibilità di speculare su un BTP in due direzioni: il possibile guadagno in conto capitale, oltre alle cedola.

In questo caso sarebbe meglio puntare su un bond sotto cento o con una ricca cedola e un’adeguata vita residua (né troppo lunga né troppo corta). Cioè la durata residua del titolo dovrebbe consentire la possibilità di disinvestire prima della scadenza a un prezzo almeno pari a quello d’acquisto.

Infine, per chi ha elevata propensione al rischio e un orizzonte di lungo periodo (almeno 6-7 anni), un buon ETF potrebbe rivelarsi la scelta vincente. Data l’esiguità del capitale di partenza, lo strumento garantisce un buon grado di diversificazione dell’investimento. Ad esempio abbiamo visto che i fondi passivi che replicano l’MSCI World offrono ampia diversificazione geografica, settoriale, etc.

Ecco 2 errori da non commettere assolutamente

Anche il successo negli investimenti è il frutto della cura dei dettagli.

Un primo errore da non commettere è quello di pagare alte commissione per l’acquisto e/o gestione e/o rimborso del prodotto d’investimento. L’incidenza delle spese, infatti, potrebbe erodere tutto o buona parte dei rendimenti finali.

Un secondo errore da evitare è di scegliere un prodotto sbagliato per la durata del proprio investimento. Ad esempio ci si espone a grandi rischi investendo su un titolo azionario e con un orizzonte temporale di pochi mesi. Allo stesso modo può rivelarsi assai fallimentare investire tutto a rischio zero su una durata di molti anni.

