Come risolvere il fastidioso messaggio ‘connesso senza internet’ e ripristinare velocemente il nostro WI FI

Molti di noi lavorano o seguono corsi d’istruzione da casa, grazie all’ausilio di internet e dei principali dispositivi elettronici. Le nostre abitudini e le nostre giornate sono cambiate, adattandosi sempre più alla realtà che stiamo vivendo. Il lavoro da casa, oltre ad essere una novità, ha rappresentato per alcuni un bel cambiamento. Tuttavia, se da una parte risparmiamo giornalmente in termini di soldi e tempo, dall’altra abbiamo bisogno di dispositivi elettronici efficienti e veloci. Pertanto, cellulari, computer e una connessione stabile e veloce alla rete WI FI diventano le basi minime per poter svolgere al meglio le nostre normali attività quotidiane.

Una normale giornata lavorativa

Quotidianamente potremmo cominciare la nostra normale giornata lavorativa in casa sedendoci alla scrivania e accendendo il computer. Tuttavia, dopo il normale avvio del sistema operativo, in basso a destra sull’indicatore dove generalmente appare il segnale del WI FI, potrebbe esserci un triangolino giallo. L’icona sulla rete del WI FI, in questi casi, ovviamente non ci lascia presagire nulla di positivo. Infatti, aprendo normalmente il browser, noteremo la scritta centrale che ci comunica che non abbiamo alcuna connessione ad internet. Decisamente un bel problema, soprattutto se le nostre normali attività quotidiane richiedono l’ausilio di questo supporto.

Dunque, dobbiamo capire come risolvere il fastidioso messaggio ‘connesso senza internet’ in breve tempo per poter riprendere le attività quotidiane. Il messaggio indica che il nostro computer ha trovato una connessione con il punto d’accesso. Tuttavia, questa è disponibile ma per qualche motivo risulta inaccessibile. Dunque, pur avendo la connessione al massimo, non riusciamo a navigare in rete.

Possibili cause e soluzioni

Ovviamente, potrebbero essere tante le cause di questo malfunzionamento improvviso. Il problema può dipendere dal nostro operatore e da un errore sulla linea oppure dal nostro router. Tuttavia, potrebbe anche trattarsi della scheda di rete del nostro pc e di qualche aggiornamento che ci siamo dimenticati di fare. In realtà, a meno che non ci intendiamo di informatica, non è così semplice riuscire a intuire la causa del malfunzionamento del WI FI in breve tempo. Pertanto, per risolvere questa problematica dovremmo effettuare una serie di prove.

Se abbiamo a disposizione uno smartphone, potremmo provare a connetterci alla linea WI FI per capire se funziona con un dispositivo differente dal nostro computer. Se così fosse, potrebbe trattarsi di un problema di scheda di rete o di programmi installati sul pc, che potrebbero causare interferenze. Ovviamente, nel caso in cui nemmeno il nostro cellulare riesca ad accedere alla rete, dovremo cercare altre soluzioni.

Come risolvere il fastidioso messaggio ‘connesso senza internet’ e ripristinare velocemente il nostro WI FI

Potremmo provare a spegnere e riaccendere il modem: dovremo semplicemente cliccare sul pulsante d’accensione, attendere almeno 50 secondi per poi riattivarlo. Nel caso in cui il problema non dovesse essere risolto, potremmo controllare se i driver della scheda di rete del computer siano correttamente aggiornati. Infatti, alle volte i problemi possono essere anche dovuti all’assenza di aggiornamenti. In ultimo, potremmo provare a utilizzare la ‘risoluzione dei problemi’ messa a disposizione dal sistema operativo del nostro pc. Se anche questo ulteriore passaggio non dovesse risolvere il nostro problema, non ci rimane altro che affidarci ad un tecnico informatico.