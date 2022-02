Per chi ama la musica ecco l’occasione d’oro del concorso pubblico della Guardia di Finanza 

Abbiamo già presentato i dettagli dei 2 concorsi indetti dall’ATS di Sassari per 309 posti di lavoro e con scadenza 27 febbraio. Riporta gli stessi termini di candidatura anche un altro bando della Guardia di Finanza (GdF) apparso sulla G.U. n. 8 del 28 gennaio. In pratica sono indetti dei concorsi, per titoli ed esami e separati per ciascuna parte e qualifica, per 12 esecutori e un archivista della banda musicale della GdF. Le unità ricercate sono le seguenti:

prime parti A: 1° corno; 1° flicorno soprano in Sib n. 1; 1° flicorno sopranino in Mib; 1° flicorno tenore in Sib;

prime parti B: 1° fagotto;

seconde parti A: 1° corno inglese (con l’obbligo dell’oboe); 3° corno;

seconde parti B: piatti (con l’obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione);

terze parti B: 3° clarinetto basso in Sib (con l’obbligo del clarinetto contrabasso in Sib); 5° corno; 3° flicorno basso in Sib; 2° tamburo (con l’obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione);

archivista.

Il bando prevede la partecipazione anche per più parti e strumenti. Insomma, per chi ama la musica ecco l’occasione d’oro per trasformare in lavoro la propria passione.

Uno sguardo ai requisiti di ammissione

Ai concorsi possono prendere parte sia i militari in servizio nel Corpo della GdF sia i cittadini italiani, anche se già alle armi.

Nel primo caso occorre non aver superato il giorno del compimento del 45° anno di età e non aver demeritato durante il servizio prestato. Inoltre, se in servizio permanente, non risultare dichiarati inidonei all’avanzamento al grado superiore. Occorre poi non risultare imputati o condannati o sottoposti a un procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione più grave della consegna. Infine, occorre risultare non sospesi dal servizio, rinviati d’autorità dal corso allievi marescialli o giudicati inidonei a prestare servizio nella banda della GdF.

Per i cittadini italiani, anche se già alle armi, è richiesta la maggiore età e non aver superato il giorno di compimento del 40° anno di età. Tale limite è aumentato di 5 anni per i militari di altri corpi e già in attività di servizio. Ancora, è richiesto il godimento di diritti civili e politici, l’assenza di condanne e il non essere stati ammessi al Servizio Civile come obiettori. Infine occorre non risultare riformati alla visita di leva o dimessi dai vari corsi di formazione militari.

A tutti i candidati è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Chi partecipa ai concorsi come esecutore deve possedere il diploma nello strumento per il quale si concorre (o strumento affine). Infine, a chi concorre come archivista è richiesto il compimento inferiore di composizione ovvero uno tra i 4 diplomi di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 2.

Per chi ama la musica ecco l’occasione d’oro del concorso pubblico della Guardia di Finanza

Le istanze di partecipazione vanno prodotte ed inviate solo tramite la procedura telematica disponibile sul sito istituzionale della GdF. Ai candidati è richiesto un account PEC personale e il possesso delle credenziali digitali per accedere, registrarsi e candidarsi.

Al riguardo ricordiamo che il termine ultimo è fissato al 27 febbraio (scadono il 24, invece, gli 8 concorsi presso l’Agenzia Spaziale Italiana).

La procedura di selezione a questo concorso della Guardia di Finanza

Lo svolgimento dei concorsi prevede i seguenti step di selezione:

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

valutazione dei titoli;

le prove d’esame, articolate secondo quanto minuziosamente disposto all’art. 14 del bando;

infine la visita medica di controllo.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alle selezioni a prendere visione integrale del bando per sciogliere tutti i dettagli del caso.

