Con la bella stagione arrivano anche diverse partecipazioni di matrimonio. Ci sono anche molti altri eventi importanti e dobbiamo farci trovare preparati. Per questo, andiamo alla ricerca del vestito giusto e del regalo più appropriato, con una spesa consistente. Se poi aggiungiamo anche quella per parrucchiere e manicure il conto comincia a farsi salato.

Infatti, quando partecipiamo a un evento importante non dobbiamo scegliere solo l’abito giusto, che sia alla moda e sappia valorizzare le nostre forme. Dovremmo, infatti, curare la nostra immagine nel complesso, con tanto di trucco e parrucco. Se, però, vogliamo risparmiare qualche soldino, pur ottenendo un’immagine elegante e sofisticata, potrebbero bastarci anche solo due elastici per capelli.

Per cerimonie e matrimoni bastano 2 elastici per capelli per trasformare una semplice coda in un’acconciatura da parrucchiere

Cominciamo lavandoci i capelli e nutrendoli in profondità, magari con maschere specifica per capelli secchi, grassi, mossi, ecc. Poi asciughiamoli come dalla parrucchiera, dividendo i capelli in sezioni e usando la spazzola per fare la piega ai capelli mentre li asciughiamo col phon. Cerchiamo di creare una leggera incurvatura verso l’interno nella sezione delle punte. Se invece abbiamo i capelli mossi, seguiamo lo stesso procedimento per poi farli asciugare all’aria o usare un diffusore.

A questo punto siamo pronte a utilizzare i due elastici per creare una coda da cavallo professionale.

Cominciamo dividendo nuovamente i capelli in sezioni, ma stavolta saranno solo due. Infatti, raggruppiamo i capelli nella parte alta della testa per fare una mezza coda. Se abbiamo i capelli lisci, utilizziamo la spazzola per evitare che si formino onde e chiudiamo i capelli con un elastico.

Ora prendiamo i capelli alla base della nuca e dividiamoli in due parti uguali sui lati. Facciamo passare queste due sezioni sopra l’elastico della mezza coda. Ora, usando l’altro elastico, chiudiamo anche questa coda, che quindi sarà posizionata sopra la prima.

Potrà sembrare un trucco da poco, ma riuscirà a rendere i nostri capelli più voluminosi e la coda sembrerà fatta dal parrucchiere. Se poi vogliamo aggiungere un dettaglio in più, conserviamo una ciocca della prima sezione e quando la coda sarà pronta, avvolgiamola intorno agli elastici. Fissiamo il tutto con una forcina e voilà.

Ecco quindi svelato un piccolo trucco per cerimonie e matrimoni, così da risparmiare sul parrucchiere e sentirci belle ed eleganti.

Lettura consigliata

Per i tagli di capelli lunghi e corti quest’estate torna un grande classico che snellisce il viso e dà volume alla chioma