La pandemia ha rallentato la nostra vita per lungo tempo ed è quindi normale che molte coppie vogliano ora recuperare. Ecco perché siamo assaltati da partecipazioni di matrimonio e inviti ad altre cerimonie importanti.

A noi sta quindi il compito di trovare il regalo e il vestito adatto. Spesso infatti ci ritroviamo anche nella stessa cerchia di persone e a molti non piace quindi riutilizzare lo stesso look. Ecco perché fa comodo avere un abito o un completo in più, considerato anche che i matrimoni continueranno sino a settembre.

Quest’anno siamo autorizzate a farci notare, senza mettere in ombra la sposa, ovviamente. Quindi, osiamo con colori vivaci, linee sartoriali oversize e fuori dal comune. Allo stesso tempo, in queste occasioni evitiamo di indossare il bianco o abiti troppo osé.

Ecco cosa indossare quest’anno a matrimoni ed eventi importanti per essere belle, eleganti e alla moda

Guardando le passerelle, notiamo che per quanto riguarda gli abiti da cerimonia, quest’anno porta qualche novità senza stravolgere lo stile classico. Basta osservare la scelta di alcune case di moda come Dolce e Gabbana, che propongono abiti in chiffon con bustino avvolgente e con ampia e fluttuante. La gonna è plissé, particolarmente di moda per la moda primavera estate 2022 e la scollatura è a cuore. Possiamo anche scegliere, però, spalline strette, maniche a sbuffo o abiti con spalle scoperte.

Forse ciò che stupisce di più degli abiti di quest’anno sono i colori vivaci, anche se non mancano le classiche sfumature pastello. Queste sembrano essere le favorite per gli abiti in seta, che avvolgono il corpo con leggerezza, dettaglio non da poco durante una cerimonia estiva. Si tratta di una scelta raffinata, ma che tende a non perdonare i kili in più.

Per chi invece preferisce camuffare pancia e fianchi abbondanti, ci sono abiti bustier o boho, che richiamano quasi gli abiti copricostume. Questi sono quindi l’ideale per le cerimonie all’aperto in cui maniche e gonna possono fluttuare al vento. Ecco cosa indossare quest’anno per farci notare in tutta comodità.

Scollature e accessori

Se le scollature profonde sono da evitare, possiamo mostrare un po’ di pelle scoprendo la schiena oppure optando per un abito corto.

La tendenza sembra comunque prediligere abiti semplici con qualche dettaglio interessante e inaspettato, per poi osare con gli accessori. Ad esempio, potremmo accostare un semplice abito in seta a delle scarpe gioiello o a delle mules appuntite dai colori vivaci. Non siamo neanche costretti a usare unicamente delle pochette, ma possiamo optare per delle mie borse a tracolla.

Anche gli occhiali possono diventare un dettaglio interessante, soprattutto se presentano montature importanti e geometriche.

Per orientarci invece tra i colori da indossare quest’estate, basta guardare all’elenco di quelli più alla moda in questa stagione. Potremmo rimanere sorpresi da quello che i grandi stilisti ci ispirano a scegliere.

