Siamo onesti, come si fa a rinunciare alla pizza, alla pasta e a un tiramisù? O, per stare in tema stagionale, a una coppa di gelato alle creme con la panna e le amarene. Eppure, la carriera di tante dive è basata sull’immagine. Sui fianchi perfetti, la vita stretta, le gambe affusolate e i glutei sodi. Non c’è spazio per cellulite e ritenzione idrica. Il tutto, spesso condito da personal trainer e dietologi super stellati. Consulenti che mica tutti possiamo permetterci. Tuttavia possiamo però seguire qualche prezioso consiglio della nostra Redazione.O, come un, semplice scambio a tavola come vedremo in questo articolo.

Dimagrire col verde speranza

Da sempre il verde è il colore della speranza e, nel nostro caso è il verde dell’insalata. Con la speranza di dimagrire, o, almeno di non ingrassare. Piazzarsi una terrina di insalata a tavola e mangiarla prima di tutto non è un’azione miracolosa, ma semplicemente servirebbe a:

donare senso di sazietà, grazie alla tanta acqua presente;

ridurre quindi la voglia di mangiare altro, magari assumendo troppi carboidrati;

stimolare maggiormente il metabolismo, accelerando e snellendo la digestione.

Non ci sono pozioni strane, ma semplicemente l’effetto naturale dell’insalata.

Per cercare di dimagrire con successo potrebbero aiutare questi 2 trucchetti semplici ma efficaci consigliati anche dagli specialisti

Altrettanto semplice e altrettanto naturale è il motivo per il quale gli esperti di nutrizione consiglierebbero di non assumere acqua durante i pasti. O almeno limitarla a un bicchiere solo. Magari a qualcuno dei nostri Lettori verrà in mente quella mitica frase che ci dicevano le nostre nonne quando eravamo piccoli: “non devi bere troppo a tavola perché si formano le rane nella pancina”.

Cosa fare?

Era un modo semplice per educarci a un principio altrettanto semplice della digestione. Riempirsi, infatti lo stomaco di acqua rallenterebbe il metabolismo, “annegando” i succhi gastrici. Queste sostanze così importanti per l’eliminazione e la conservazione di ciò che mangiamo, che verrebbero diluite dalla presenza della troppa acqua. Per cercare di dimagrire con successo, oltre a seguire una dieta equilibrata, col consulto magari di uno specialista, potrebbero servire anche questi due semplicissimi trucchetti. Magari anche la marmellata che consigliamo nella lettura finale.

