Sono tanti gli alimenti salutari di cui possiamo disporre. Per dimagrire, eliminare la cellulite, rimanere giovani e magari anche combattere la stitichezza. Cibi molto spesso pieni di vitamine e minerali, ritenuti benefici dalla scienza dell’alimentazione. Anche il nostro team di Esperti della Redazione suggerisce ai Lettori prodotti per il benessere quotidiano. Andando anche a cercare qualcosa di diverso, per la tutela di parti del corpo che non siano sempre le solite. Come questa lettura consigliata per la salute dei muscoli. Ai quali pensiamo magari meno, ma che ci sorreggono tutti i giorni, dal primo momento in cui iniziamo a camminare da bambini. Proprio oggi, vedremo un cereale tra i meno conosciuti, ma da tempi antichissimi sulle tavole dell’uomo per le sue potenziali virtù antinfiammatorie, e non solo.

Uno dei 5 più salutari del Mondo

Non il solito cereale per dimagrire e combattere la stitichezza, ma uno alternativo e utile per pensare all’equilibrio del nostro organismo. Tecnicamente il suo nome è “sorghum vulgare” e qualcuno lo chiama anche saggina. Cereale rustico e resistente, che avrebbe come nutrienti proteine e antiossidanti, fibre e minerali. Senza glutine davvero povero di grassi, è contenuto in molte diete perché donerebbe molto velocemente il famoso senso di sazietà. È presente da una vita sulle tavole dell’uomo, tanto che molti scienziati, grazie alla sua storia, lo definirebbero anche “uno dei 5 cereali più salutari del Mondo”. Fra i tanti minerali che lo compongono, sarebbero notevoli le quantità di ferro e magnesio, fosforo e potassio, ma anche zinco. Alta anche la presenza di acidi fenolici e flavonoidi che farebbero di questo alimento un prezioso alleato contro i radicali liberi e le infiammazioni generiche.

Non il solito cereale per dimagrire e combattere la stitichezza ma uno antichissimo e meno noto che avrebbe poteri antiossidanti e preventivi contro le infiammazioni

Magari singolarmente non lo abbiamo mai mangiato, ma è uno degli ingredienti fondamentali del famoso couscous. Dal sapore delicato e leggermente dolce, il sorgo oltre a essere salutare è anche compagno piacevole di molti piatti. Come ricorda questo studio, a livello generale ormai il sorgo è “confuso” in maniera positiva col couscous. A noi poco importa, perché come dichiarato sempre nello studio, parliamo si un cereale riconosciuto dalla scienza come alimento che:

aiuterebbe il cuore e la circolazione;

combatterebbe le infiammazioni;

ci difenderebbe dall’attacco dei radicali liberi, precursori dell’invecchiamento mentale e fisico.

