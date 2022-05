Molti di coloro che frequentano le scuole superiori, non hanno alcune intenzione di proseguire gli studi e di frequentare l’Università; anzi la loro intezione sarebbe quella di iniziare quanto prima una carriera e/o un lavoro, meglio se ben retribuiti

Dopotutto essere laureati non significa obbligatoriamente guadagnare di più.

Infatti anche chi non è laureato può trovare un lavoro ben retribuito. Scendiamo nei dettagli di questo interessante argomento e vediamo quali sono i 9 lavori meglio pagati anche per chi è senza laurea.

Se non si ha voglia di andare all’Università, ecco 10 lavori ben retribuiti, senza bisogno di laurea

1) La carriera di disegnatore tecnico, ribattezzata “Technical Product Designer” o “Technical System Planner”, è un lavoro per cui basta il diploma ed è ricercatissimo. La retribuzione è di tutto di rispetto, perché supera i 30 mila euro annui.

2) La carriera di tecnico meccatronico è una delle più richieste sul mercato del lavoro. Il compito di un tecnico meccatronico è quello di monitorare processi di lavoro estremamente complessi e intensivi effettuati da macchine e/o da robot. I tecnici meccatronici sono necessari in qualsiasi azienda in cui vengono utilizzate delle macchine nel sistema di produzione. Anche la retribuzione di un operaio specializzato tecnico meccatronico supera i 30 mila euro annui.

3) La carriera di impiegato amministrativo è una carriera di solito a lungo termine e sicura. Dopo aver terminato un istituto tecnico commerciale, si può iniziare a lavorare in uno studio di commercialisti, in uno studio di consulenti del lavoro, in un’azienda. E, dopo un periodo di tirocinio, si potrà ottenere un contratto a tempo indeterminato. La retribuzione degli impiegati amministrativi, si aggira attorno ai 25 mila euro annui. Questa è una professione molto richiesta anche nelle multinazionali, come dimostrano alcuni interessanti annunci di lavoro.

Altri lavori ben retribuiti senza laurea: impiegato di banca, specialista IT e agente di polizia

4) La carriera di impiegato di banca. Basta un semplice diploma in ragioneria per poter lavorare come impiegato in banca, con una retribuzione annua che, a seconda del ruolo ricoperto, va dai 30 mila euro in su.

5) La carriera di specialista IT, ovvero specialista informatico, oggigiorno molto in voga tra i giovani nerd. La retribuzione annua va dai 30 mila ai 41 mila euro annui. Se non si ha voglia di andare all’Università, basta un diploma da perito informatico per fare questo lavoro.

6) La carriera di agente di polizia. Fare l’agente di polizia è una carriera di prestigio, rispettata e che garantisce uno stipendio statale sicuro. La retribuzione, però, in Italia non è delle più alte: a stento si raggiungono i venti mila euro annui. Per capire la differenza, basta notare la differenza con la Germania, dove lo stipendio di un poliziotto si aggira intorno ai 57 mila euro annui.

Gli ultimi tre lavori ben retribuiti da svolgere senza laurea: impiegato assicurativo, controllore traffico aereo, pilota

7) La carriera di impiegato assicurativo. Basta un semplice diploma per iniziare a fare formazione in questo campo. Di solito gli assicuratori guadagnano un fisso più una percentuale sulle polizze vendute. La retribuzione media è ottima: 50 mila euro annui.

8) L’ottava carriera: il controllore del traffico aereo. Al momento attuale le uniche strade per diventare controllore del traffico aereo sono due:

civile, attraverso l’ENAV S.p.a. ;

militare, attraverso l’Aeronautica Militare Italiana. La retribuzione è più che ottima, oscilla tra i 60 mila e i 90 mila euro annui.

9) La nona carriera: il pilota. Il pilota di aereri gode di un’altissima reputazione nella società perché è considerato una persona con grandi responsabilità. La formazione per diventare pilota è molto ampia, ma sfortunatamente anche costosa. In compenso si guadagna molto, molto bene e non c’è bisogno di alcuna laurea. La retribuzione annua va dai 74 agli 80 mila euro annui.

10) Fare carriera nel turismo. Anche nel turismo (come receptionist) per esempio, è possibile iniziare a lavorare subito dopo il diploma (di alberghiero o liceo linguistico). Per iniziare questa carriera ci sono anche dei corsi gratuiti con tirocini formativi gratuiti.

Come abbiamo potuto notare, non è affatto necessario andare all’Università per iniziare una carriera interessante e ben retribuita.

