La marmellata soprattutto se light o casalinga è inserita in tutte le diete moderne. Fette biscottate integrali e marmellata rappresentano infatti il giusto apporto di vitamine e zuccheri naturali per dare energia senza troppe calorie. Non confondiamo la marmellata delle merendine e delle brioche industriali perché quella è un’altra cosa. Ecco la marmellata meravigliosa che tutti dovremmo mangiare perché fa digerire aumentando gli anticorpi. Parliamo di una in particolare ed è poco conosciuta eppure fa davvero bene alla salute e spieghiamo subito il perché.

La marmellata meravigliosa che tutti dovremmo mangiare perché fa digerire aumentando gli anticorpi

Questa soluzione strepitosa per il nostro fabbisogno è la marmellata di kiwi. Durante la sua preparazione soprattutto se è fatta in casa sprigiona la pectina una sostanza tipica di alcuni frutti, tra cui proprio il kiwi. L’importante ovviamente è non aggiungere zuccheri al momento della cottura se la facciamo in casa. Non tanto perché accada qualcosa di nocivo alla preparazione perché come vedremo poi la pectina e gli zuccheri assieme formano una valida alleanza per determinati scopi. Quanto perché se vogliamo mantenere un profilo light meglio lasciare il frutto al naturale anche se un po’ aspro.

La pectina in molti farmaci e prodotti erboristici

La pectina quindi che ricordiamo è ingrediente fondamentale, presente anche nelle mele svolge una importantissima azione di protezione intestinale. In un ciclo complesso e articolato favorisce il metabolismo e le funzioni del fegato permettendo così di:

combattere la stitichezza;

ridurre la produzione del colesterolo;

ritardare ed equilibrare l’assorbimento degli zuccheri nel sangue controllando la glicemia e prevenendo l’insorgere del diabete.

Ultima curiosità su pectina e zucchero uniti

Abbiamo sopra accennato alla particolare unione tra pectina e zucchero nell’industria alimentare e farmaceutica. La loro sinergia, infatti permette alle marmellate di addensarsi così come le vediamo e le gustiamo dopo averle aperte. Ma non solo, perché sono uniti in alcune caramelle e mentine balsamiche che acquistiamo in farmacia ed erboristeria così come in supposte e lassativi. Davvero un’unione particolare e insolita ma molto fruttuosa.

