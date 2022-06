Attualmente gli sport olimpici ufficiali sono 102 e 385 le discipline. Finiti i tempi in cui si gareggiava solo nel calcio, nella pallacanestro, nel tennis e nella pallavolo. Oggi sono davvero tante le attività che impegnano milioni e milioni di atleti nel Mondo. Soprattutto ogni anno nascono sport emergenti, come il Padel o il più recente Footgolf. Come dice la parola stessa, una fusione tra calcio e golf, con l’obiettivo in mandare in buca il pallone e non la pallina. Ma al di là degli sport ultimi arrivati, vedremo in questo articolo che gli esperti consigliano ancora delle discipline tradizionali se vogliamo mettere giù qualche chiletto. Magari rassodando parti del corpo a cui teniamo di più. Vediamo quindi le indicazioni degli esperti per appiattire la pancia e snellire i fianchi.

Il tennis e le atlete sempre più influencer

Per cercare di appiattire la pancia e snellire i fianchi possiamo tornare agli sport degli anni della giovinezza. Camila Giorgi è una delle nostre tenniste più forti, ma è anche l’esempio di tennista moderna: brava e bella. Un fisico perfetto e una grazia femminile da vera attrice hollywoodiana per questa nostra tennista che può essere anche lo spot ideale per le donne che vogliono migliorare il fisico “ginoide”.

Che non è una parolaccia ma il termine tecnico per indicare il fisico femminile “più a pera” di quello maschile e per questo più portato ad allargarsi dalla vita in giù. Ma anche il tennis si batte bene e gli esperti lo consiglierebbero proprio per cercare di combattere l’adipe che si forma sui fianchi. Ovviamente parliamo di una partita a tennis come si deve e non quella famosissima del cinema tra Fantozzi e Filini.

Per cercare di appiattire la pancia e snellire i fianchi non solo aquagym e cyclette perché sono sempre di più le donne italiane che stanno riscoprendo questi 2 utilissimi sport

Come dimenticare i mitici parchi gioco delle città negli anni ’70 e ’80. Non c’era solo l’oratorio, ma anche il parco giochi comunale con la pista di pattinaggio. Maschietti che, dopo la partita di calcio, di godevano il meritato riposo, magari con un ghiacciolo, ammirando le evoluzioni delle amichette. Attenzione che, proprio il pattinaggio potrebbe sorprendere chi vuole appiattire la pancia. Non solo dieta e crunch, flessioni e addominali, ma la ricerca dell’equilibrio in pista e i continui cambi di direzione del busto sarebbero l’ideale per snellire e rassodare la pancia.

