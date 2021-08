L’invenzione di questo prodotto si può considerare una delle più utili del nostro tempo. Soprattutto per chi ha i capelli molto fini che tendono a sporcarsi facilmente. Invece di ricorrere a shampoo continui ecco che questo prodotto è la soluzione ideale. Assorbe il sebo prodotto dal cuoio capelluto e ci permette di evitare di lavare i capelli più volte a settimana.

Ormai in commercio ne esistono diversi tipi adatti ad ogni esigenza. Shampoo secco per i capelli biondi o chiari, ma anche per i capelli più scuri e castani. L’applicazione è semplicissima e veloce, un vero aiuto per chi ha poco tempo. L’unico problema è che spesso non sappiamo bene come sfruttare al massimo le potenzialità di questo fantastico prodotto.

Per capelli sempre puliti e splendenti lo shampoo secco andrebbe usato sempre così

Lo shampoo secco ha praticamente la stessa funzione di un classico shampoo. L’unica differenza è contenuta nel suo nome, non ha bisogno di acqua. Si può acquistare in formato spray o in polvere in base alle nostre esigenze. Oppure se vogliamo possiamo realizzarlo direttamente in casa usando dell’amido. Ne abbiamo già parlato nell’articolo “Shampoo secco fatto in casa per capelli scuri con solo tre ingredienti”.

A prescindere da quello scelto per ottenere risultati duraturi bisogna evitare questo errore. Infatti, dopo averlo applicato utilizziamo le mani per distribuirlo sul cuoio capelluto. Il problema è che in questo modo rischiamo di vanificare l’effetto dello shampoo secco. Infatti, potremmo depositare sul capello sudore e oli direttamente dalle dita. Oltre al fatto che si rischia di creare nodi o interferire con la nostra acconciatura.

Quindi cosa è meglio fare?

Qualcuno consiglia di usare una spazzola per distribuire il prodotto sui capelli. Ma il modo migliore per applicare lo shampoo secco è usare un pettine a denti larghi. In questo modo si può distribuire il prodotto su tutto il cuoio capelluto in modo omogeneo. Non interferendo con il volume tanto desiderato.

Per evitare di ritrovarsi con forfora o polvere bianca sul cuoio capelluto ecco cosa fare. Bisogna evitare che lo shampoo secco possa intasare i pori. Usando il prodotto per due giorni consecutivi è normale che si creino dei depositi di shampoo secco. Quindi prima di andare a letto è importantissimo pettinare i capelli per eliminare il prodotto. In questo modo non avremo problemi di forfora il giorno successivo.

Quindi in pochissimi sanno che per capelli sempre puliti e splendenti lo shampoo secco andrebbe usato sempre così. Ora sappiamo come avere i migliori risultati usando questo prodotto super utile per tutti. Un modo per non rovinare i capelli con troppi shampoo ed evitando l’effetto grasso.

