Purtroppo tante coppie a causa della pandemia hanno rimandato le nozze. L’anno passato è stato davvero impegnativo da diversi punti di vista. Per fortuna però quest’anno qualcosa si è sbloccato e tante coppie convoleranno a nozze. Un vero sollievo non solo per gli innamorati ma anche per il settore messo a dura prova dalla pandemia.

Visti gli spostamenti delle date è normale che ci siano ancora alcuni dettagli da mettere a punto. Come organizzare i vari tavoli seguendo le norme sanitarie o qualche piccolo aggiustamento anche nel menù. E probabilmente anche tutta la decorazione floreale dovrà subire qualche modifica.

Chi vuole stupire gli invitati deve scegliere questo fiore per il bouquet della sposa

Quando si parla di fiori per i matrimoni il primo pensiero è sicuramente rivolto alle calle. Questi splendidi fiori bianchi sono fantastici per un bouquet di classe ed elegante. Perfetti soprattutto se la sposa ha un abito stile impero dalle linee morbide. Ma negli ultimi anni sono tante le spose che hanno deciso di usare fiori diversi e particolari per i propri bouquet.

Per chi sceglie il mese di agosto le opzioni sono diverse. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo precedente articolo “Sono questi i fiori perfetti per chi si sposa ad agosto”. Ma in realtà esistono delle specie che si trovano tutto l’anno e sono molto originali. Se vogliamo un bouquet fuori dagli schemi ecco il fiore che non può assolutamente mancare.

“Rosa di Natale” ma in tanti colori e tutto l’anno

Stiamo parlando dell’Elleboro. Questo fiore sboccia anche d’inverno quindi è un’ottima soluzione anche per matrimoni nella stagione fredda. Si può trovare in tantissimi colori, i più classici malva, rosa o bianco. Ma si può reperire anche di colori più particolari come nero, viola o verde chiaro. La bellezza di questo fiore è data dalle varie macchioline presenti sui petali che lo rendono davvero originale.

Si adatta benissimo a bouquet piccoli ma anche più importanti. E si può utilizzare come fiore unico o combinato con altre bellissime varietà. Un abbinamento ideale è con le camelie o anche con i gigli. In inverno si può unire a rametti sempreverdi oppure a piante di liquirizia. O perché no si può optare per una versione con delle stupende felci glassate.

Quindi, chi vuole stupire gli invitati deve scegliere questo fiore per il bouquet della sposa. Invece del solito bouquet scegliamo fiori più particolari. Renderanno il nostro giorno davvero indimenticabile per noi e per gli invitati.

