Chi non si è mai posto la domanda “quante volte a settimana si dovrebbero lavare i capelli”? Un quesito che ci si porta dietro sin dall’infanzia, tra finti miti e leggende metropolitane. C’era sempre chi consigliava di non lavarli tutti i giorni perché altrimenti sarebbero caduti e chi invece sosteneva il contrario.

Tra i sostenitori dello shampoo una tantum e quelli dello shampoo quotidiano, quale sarà mai la verità?

Premettiamo innanzitutto che in medio stat virtus e che quindi non bisogna esagerare né in un senso né nell’altro.

La risposta alla nostra domanda, però, dipende da diversi fattori.

La risposta non è uguale per tutti

In primo luogo, la risposta dipende dall’attività fisica praticata.

Chi pratica regolarmente sport sporcherà i suoi capelli con maggiore facilità rispetto a chi ha una vita sedentaria.

D’altro canto, anche lo stile di vita influisce notevolmente.

Lavorare da casa non sottopone i capelli ai medesimi stress esterni di chi esce da casa per recarsi in ufficio.

Difatti, lo smog è un acerrimo nemico delle chiome pulite e lucenti. Le danneggia, le rende opache e le sporca molto velocemente.

Anche la predisposizione personale influisce nella quantità di volte in cui è necessario lavare i propri capelli.

Coloro che hanno la cute grassa vedranno i loro capelli sporcarsi più velocemente del normale. Ma attenzione a non esagerare con i lavaggi, perché si rischia di sortire l’effetto contrario.

Infatti, eccessivi lavaggi possono indebolire ulteriormente la cute che a quel punto produrrà ancora più sebo.

C’è differenza tra uomo e donna?

La maggior parte degli uomini tende a lavare i capelli ogni volta che fa la doccia. Non c’è nulla di più sbagliato.

Tra uomini e donne non vi è alcuna differenza, per cui ciò che si sta dicendo in questo articolo vale sia per gli uni che per gli altri.

E quindi quante volte a settimana si dovrebbero lavare i capelli?

Il numero giusto oscillerebbe tra le due e le tre volte al massimo, ma ci sono i fattori anzidetti da considerare.

Chi sta spesso fuori casa, pratica attività fisica e ha una tendenza ai capelli grassi, dovrebbe propendere per le tre volte a settimana. Diversamente, i sedentari e casalinghi potrebbero ben limitarsi alle due volte.

Una cosa però è certa: lavare i capelli tutti i giorni può portare ad un loro indebolimento e ad accelerare il rischio di caduta. Attenzione quindi a non esagerare.