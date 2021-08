Grazie ai numerosi incentivi e bonus erogati dal Governo in tanti stanno ristrutturando casa. C’è chi sta provvedendo all’adeguamento sismico, chi invece sta usufruendo del Bonus 110. E in tanti approfittando del momento stanno ristrutturando anche bagno e cucina. Quando si parla di questi due ambienti bisogna sempre considerare i gusti personali. Stile e progettazione dipendono sia dallo stile preferito che dalla funzionalità desiderata. E quindi si comincia sempre spulciando riviste di arredamento per capire quale faccia al caso nostro.

Non solo mobilio ma anche i dettagli sono importanti

Ovviamente la prima cosa da considerare è lo stile che vogliamo dare a cucina e bagno. Più classico per i nostalgici, moderno e laccato per chi vuole un tocco di modernità. Oppure dei piani in marmo che si alternano a superfici più minimal e industriali. Ma delle volte siamo troppo presi dalla scelta dei mobili più a vista che dimentichiamo i dettagli. E invece proprio questi fanno una grandissima differenza. Grazie a quel particolare più insolito possiamo dare carattere e originalità alla nostra casa.

Ecco il tocco di stile che rende la casa elegante che pochi conoscono

Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa si concentrerà su un dettaglio spesso trascurato durante le ristrutturazioni. Stiamo parlando della rubinetteria. Infatti, di solito quando si comincia ad arredare il bagno o la cucina si parte dai mobili. Per poi passare ai sanitari e ai lavelli e infine agli elettrodomestici. Quando arriva il momento di scegliere i vari rubinetti e miscelatori si è abbastanza esausti.

Invece è proprio questo particolare che fa la differenza

Pensare anche alla rubinetteria è molto importante. Non solo per scegliere i modelli più adatti alle nostre esigenze ma anche per rispecchiare il nostro stile personale. La moda degli ultimi tempi è sicuramente la rubinetteria dorata, soprattutto per i bagni. Abbinata a lastre di marmo sia nel box doccia che sul piano del lavabo. Ma spesso si rischia di avere un effetto troppo da catalogo di arredamento.

Quindi quale tipo di rubinetteria scegliere? Se amiamo lo stile industriale non possiamo assolutamente rinunciare al nero! Un rubinetto nero può rendere molto più personale l’ambiente senza esagerare negli accessori. Perfetto con il marmo, ma si abbina benissimo anche a piastrelle più classiche stile anni ’30. Pensiamo ad un bagno con una parete mosaico e un bellissimo miscelatore nero opaco.

Quindi ecco il tocco di stile che rende la casa elegante che pochi conoscono. Abbandoniamo il solito acciaio satinato e optiamo per un nero opaco. Con questo piccolissimo particolare cucina e bagno saranno originali e incredibilmente eleganti.

