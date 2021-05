Avere capelli sani e corposi è una battaglia che affligge tutte le donne. I nostri capelli sono esposti allo smog, possono essere secchi o grassi. Bruciati dall’uso di piastra e phon, stressati perché portati sempre legati. Siamo sempre alle prese con la ricerca di un rimedio. Per nutrire i nostri capelli, e non perderli ogni volta che siamo stressati. E proprio qui ci vengono in aiuto le donne di un villaggio del sud della Cina.

Il segreto delle donne Yao

Nel villaggio di Huangluo le donne non soffrono di questi problemi. La loro routine per la cura dei capelli è favolosa. Garantisce alle loro chiome di essere sempre folte, sane e mai con un capello bianco. Assurdo? Eppure, è vero. Questo villaggio viene anche chiamato “Il villaggio dei lunghi capelli”. Le donne di questo popolo hanno capelli lunghi anche un metro e mezzo. Per loro sono simbolo di prosperità e longevità. E per questo se ne prendono cura con il metodo dell’acqua di riso fermentata.

Per avere capelli lunghi, sani e forti basta usare sempre questo segreto che viene dall'Oriente

L’acqua di riso fermentata è ricca di nutrienti che agevolano la crescita dei capelli. Riduce la formazione di doppie punte, rendendoli più forti. Per preparare questo balsamo naturale ci serviranno pochi ingredienti. Del riso, meglio della varietà jasmine perché ha un odore meno forte. Dell’acqua calda e degli oli essenziali.

Procedimento

Versiamo 250 grammi di riso in una ciotola. Con dell’acqua a temperatura ambiente puliamo il riso dalle impurità. Strofinandolo tra le mani. Dopodiché prendiamo un contenitore di vetro abbastanza grande e trasferiamoci il riso ormai pulito. Aggiungiamo acqua tiepido/calda fino a riempire tre quarti del barattolo. Richiudiamo con il coperchio e agitiamo per 30 secondi. Lasciamo fermentare il riso per almeno 24 ore. Passato il tempo, siamo pronti ad usare questo rimedio miracoloso. Laviamo i capelli normalmente. Ora prendiamo il nostro barattolo con l’acqua di riso. Aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale di lavanda, timo e rosmarino. Traferiamo un po’ d’acqua in un contenitore con lo spruzzino. E la applichiamo sulle radici e massaggiamo per 30 secondi il cuoio capelluto. E poi versiamo il resto su tutta la lunghezza. Strizziamo bene e senza risciacquare asciughiamo i capelli alla radice con aria fredda/tiepida.

Ecco, per avere capelli lunghi, sani e forti basta usare sempre questo segreto che viene dall’Oriente. I benefici di questo metodo sono evidenti, quindi perché non provare?

