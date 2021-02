Negli ultimi anni si è sempre più diffusa la moda dello shampoo secco. Questa soluzione ci aiuta infatti quando siamo di corsa e non possiamo lavare i capelli. Gli amanti dei prodotti naturali e fatti in casa hanno a lungo cercato un’alternativa sostenibile allo shampoo secco del supermercato. Oggi è fortunatamente possibile preparare uno shampoo secco fatto in casa per capelli scuri con solo tre ingredienti.

Come prepararlo

Come si evince dal suo nome, lo shampoo secco permette di pulire i capelli senza acqua. È quindi l’ideale per quando ci accorgiamo di avere i capelli grassi ma non possiamo fare la doccia. Ovviamente lo shampoo secco non darà i risultati di uno shampoo tradizionale, ma è un’ottima soluzione per le emergenze. Preparare lo shampoo secco fatto in casa per capelli scuri con solo tre ingredienti è facilissimo. Tutto quello che ci serve è disponibile nella nostra dispensa. Occorre infatti dell’amido, della cannella e del cacao. Questi vanno mischiati in eguale misura fino a creare una polverina marrone.

Come utilizzare lo shampoo secco fai-da-te

Per risparmiare sulle confezioni ed essere eco-sostenibili il consiglio è quello di conservare lo shampoo secco fatto in casa in un barattolo riciclato o in un dosatore da spezie. In questo modo sarà più facile regolare la quantità di shampoo durante l’applicazione. È infatti meglio utilizzare poco shampoo per volta e, nel caso, aumentare la dose.

Ma come si utilizza lo shampoo secco fatto in casa? È facilissimo. Bisogna infatti versare un po’ della polvere lungo la radice dei capelli, cioè l’area che tende a essere più grassa. Dopodiché bisognerà spazzolare con cura e a lungo. In questo modo lo shampoo si distribuirà sulle lunghezze assorbendo il sebo e pulendo i capelli. Spazzolare è inoltre importante per eliminare lo shampoo in eccesso. Il colore scuro dello shampoo fatto in casa è perfetto per i capelli castani perché andrà così a mimetizzarsi nella nostra chioma anche se non spazzoleremo bene. Un grande vantaggio in confronto a molti shampoo secchi in commercio che lasciano una polvere biancastra in testa!