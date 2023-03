Per cancellare le occhiaie non basta il correttore: ecco la crema migliore per ogni esigenza

Per cancellare le occhiaie non basta il correttore-proiezionidiborsa.it

Svelate le migliori creme anti occhiaie che aiutano ad avere uno sguardo più fresco e riposato in 5 minuti, ma attenzione all’etichetta.

I primi giorni del cambio di stagione ci fanno sentire più spossate e non per forza perché facciamo fatica a prendere sonno o dormiamo poco. Quello che è certo, è che al mattino ci ritroviamo con due occhiaie più evidenti del solito, sintomo di un’inequivocabile stanchezza. Pur prendendone atto, non ci preoccupiamo più di tanto, perché sappiamo di avere un grande alleato a nostra disposizione: il correttore. Ne basta una passata e subito vediamo un netto miglioramento: sicuramente, sembreremo più fresche e riposate di quanto non siamo in realtà.

In realtà per cancellare le occhiaie non basta il correttore, ma sarebbe opportuno agire con specifiche creme che aiutino ad eliminare il problema alla radice. Partiamo innanzitutto dal presupposto che le occhiaie non sono tutte uguali, ma ne esistono almeno due tipologie ben distinte. Quelle sui toni del blu o violacee dipendono da possibili ristagni nel microcircolo. Mentre quelle beige o marroni sono legate ad un aumento della pigmentazione. Di conseguenza, dobbiamo prima individuare il problema di base per scegliere la crema più adatta alle nostre esigenze.

Per cancellare le occhiaie non basta il correttore: servono un buon riposo e questi ingredienti

Nella scelta della crema è determinante la lettura dell’etichetta. Se abbiamo le occhiaie bluastre dovremo preferire un prodotto antiossidante che vada a rinforzare il microcircolo. A tal proposito, tra gli ingredienti che non possono mancare figurano le vitamine C ed E, seguite dai bioflavonoidi. Per quanto riguarda invece le occhiaie marroni, sono da preferire le creme schiarenti, che vanno ad agire sull’eccesso di melanina. Queste devono contenere tè, caffè o guaranà oppure anche il cetriolo, ottimo anche usato al naturale per impacchi fai da te.

Inoltre, se vogliamo massimizzare il livello di protezione della zona occhi per l’intero arco della giornata, controlliamo che siano presenti anche questi ingredienti. Nello specifico, non dovrebbero mancare la protezione contro la luce naturale e artificiale, quindi quella solare e quella blu dei dispositivi elettronici. Entrambe sono infatti tra le principali cause dell’invecchiamento cutaneo: tenendo conto del fatto che la zona occhi è molto fragile, meglio non farsi trovare impreparate. Ovviamente, la crema anti occhiaie andrebbe stesa prima di procedere con la realizzazione del make up.

Crema, correttore… E poi?

Un ulteriore aiuto nel trattamento delle occhiaie arriva anche dalla ginnastica facciale. Non c’è bisogno di organizzare specifiche sessioni di allenamento, se così si può dire: basta fare i movimenti giusti mentre si applica la crema. Si parte di solito descrivendo almeno alcuni movimenti circolari attorno all’occhio, prendendo come punto di partenza l’arcata sopraccigliare. Usa il dito che più preferisci e ricordati di esercitare una pressione piuttosto lieve: ripeti poi l’operazione con movimento in senso antiorario.

Procedi disegnando una specie di maschera a forma di otto, lavorando in senso orizzontale su entrambi gli occhi. Infine, disegna piccoli cerchi mentre massaggi la zona occhiaie: le varie procedure richiedono in tutto 5 minuti. Inoltre, considera che molti prodotti sono oggi dotati di un applicatore roll-on, perfetto per facilitare le operazioni di massaggio facciale.