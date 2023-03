Viso senza imperfezioni e sguardo effetto lifting: tutti i migliori correttori da acquistare subito

Ecco come applicare il correttore per un viso liscio e levigato senza imperfezioni più qualche consiglio per gli acquisti.

Ogni mattina, pronta a prepararti per andare al lavoro, ti guardi allo specchio e questa semplice azione spesso genera un momento di autocritica.

Che tu abbia 20 o 50 anni vedrai sempre qualcosa di sbagliato nella tua immagine: l’acne, le occhiaie, le macchie della pelle o le rughe.

Ed ecco allora che si dà il via alla beauty routine giornaliera per provare a migliorare un po’ quel riflesso che tanto ci disturba.

Si comincia con i prodotti per la skincare come oli o creme e si finisce con una buona dose di make-up per nascondere i difetti.

A tal proposito, un prodotto praticamente essenziale è senza dubbio il correttore, pronto a regalarti viso senza imperfezioni e sguardo effetto lifting.

In effetti, molte usano il correttore quasi distrattamente, nella fretta di coprire brufoli e occhiaie il prima possibile.

Ma basta qualche accorgimento in più per valorizzare il risultato del prodotto e sembrare ancora più giovani e attraenti.

Il Face Lift Concealer Hack

Si tratta di un trucchetto che sta spopolando sui social, ma è approvato e usato anche dai make up artist esperti.

Non devi fare altro che applicare il correttore partendo dall’angolo del sopracciglio e disegnare una linea che arrivi fino alla tempia.

Poi continua tracciando un’altra linea dalla rima inferiore esterna dell’occhio verso il lato del viso.

Disegna poi un triangolo, che abbia il vertice orientato verso il basso, tra il lato del naso e l’angolo interno inferiore dell’occhio.

Infine, servono altre due linee. Una parte dalla base di ciascuna narice, l’altra dall’angolo della bocca: indirizza entrambe verso gli zigomi, parallele alla mandibola.

A questo punto, prendi una classica spugnetta per il make-up e si sfuma il prodotto, seguendo l’andamento delle linee tracciate.

In questo modo, potrai sfoggiare un viso liscio effetto lifting senza bisogno di ricorrere ai ritocchini.

Viso senza imperfezioni e sguardo effetto lifting? Ecco quale correttore usare

Naturalmente però, prima di procedere con l’applicazione, è fondamentale la fase di detersione e idratazione del viso.

Solo così, infatti, il prodotto può aderire perfettamente con una stesura più facile e aspirare ad una maggior tenuta.

Detto questo, devi anche saperti orientare nella gamma di tonalità del correttore.

Il consiglio è di usarne uno di un tono più chiaro rispetto alla propria carnagione, ma ci sono altri colori da valutare.

La zona occhi predilige di solito quelli dalla texture aranciata per contrastare le occhiaie scure, mentre per le imperfezioni del viso serve il sottotono verde.

A tal proposito, una precisazione sulla consistenza: se desideri una maggiore coprenza dovresti scegliere un correttore cremoso.

Fatte le premesse generali, ecco qualche suggerimento sui migliori prodotti in circolazione, a prezzi contenuti.

Il correttore Deborah Milano costa poco più di 10 euro, è composto per il 97% da ingredienti di origine naturale e vanta un finish luminoso.

Per le pelli più mature si consiglia invece Instant Age Rewind 4 in 1 di Maybelline, arricchito con formula anti età per una pelle subito più levigata.

Kiko Milano ha invece pensato ad un correttore ad alta coprenza, cremoso ma non unto con complesso sebo assorbente per le pelli impure.

Infine, il correttore di Clinique vanta una copertura modulabile e lunga tenuta anche in presenza di sudore o umidità.