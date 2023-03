Non riesci a mettere da parte niente? Ecco 3 trucchetti geniali che ti permetteranno di risparmiare fino a 300 euro al mese

Arrivi sempre con l’acqua alla gola a fine mese e non riesci ad accantonare mai denaro? Probabilmente non hai mai usato queste 3 strategie ideate da dei geni in campo economico.

Lo stipendio medio in Italia, nel 2023, è di circa 1.500 euro al mese. Con questo budget, la maggior parte delle persone si ritrova a dover pagare mutui o affitti, bollette, spesa, e tutto ciò che resta. In sostanza, a fine mese è difficile riuscire a mettere da parte anche solo qualche euro, e ci si sente sempre con l’acqua alla gola. Destreggiarsi tra le tante spese, bisogna dirlo, è sicuramente molto difficile, ma esiste un metodo per riuscire a risparmiare qualcosa. Si tratta di una regola salvavita, una sorta di strategia infallibile, con cui è possibile realizzare l’impresa che sembra impossibile, ovvero quella di accantonare qualcosa.

Si chiama “regola 50/30/20” ed è un modello di garanzia in campo economico per chi vuole crearsi un gruzzoletto di risparmi. Elaborata dalla senatrice americana Elizabeth Warren, questa norma ci aiuterebbe a capire come gestire al meglio il nostro denaro, suddividendo lo stipendio in parti eque e ben ragionate.

In sostanza, quando riceveremo lo stipendio mensile, dovremo operare la ripartizione che segue. Metà del totale, ovvero il 50% del reddito, dovremo destinarlo alle spese essenziali, ovvero quelle principali, come mutuo o affitto. Questa parte è fondamentale per poter sostenere un buon tenore di vita, ed ecco perché sarà la prima da dover gestire nel modo giusto. Il 30%, invece, riguarda le spese “di piacere”, quelle che riguardano lo svago o il tempo libero. L’ultimo 20%, infine, sarà la parte da dedicare al pagamento dei debiti o, meglio ancora, al risparmio, ma non è tutto.

Non riesci a mettere da parte niente? Scopriamo come farsi furbi e imparare a gestire le spese di casa e le bollette senza drammi

Esistono altre due regole molto utili che potremmo mettere in atto per crearci il nostro bel gruzzoletto di risparmi. Prima di tutto, dovremo ben gestire le spese di casa. Quando andiamo a fare la spesa, ad esempio, dobbiamo scegliere il supermercato più economico, in cui trovare prezzi concorrenziali senza sfiorare il budget.

Oltre a questo, una volta al supermercato, dovremo scegliere i prodotti sfusi, quelli non confezionati. I prodotti confezionati, esattamente come i piatti già pronti, costeranno molto di più e ci faranno disperdere denaro prezioso. Inoltre, scegliendo i prodotti sfusi, impatteremo meno sull’ambiente.

Utilizzare l’utilissimo Kakebo

Un altro fronte su cui bisogna prestare particolare attenzione in casa per risparmiare è sicuramente quello delle bollette. Controllare gli orari in cui si utilizzano gli elettrodomestici, ad esempio, è fondamentale per non incidere troppo sulle spese totali, ma non è l’unico metodo utile. Non riesci a mettere da parte niente? Allora potresti iniziare una vera rivoluzione nel campo del risparmio, ovvero il kakebo.

È una specie di agenda, su cui potremo segnare tutte le entrate e le uscite del mese, per avere tutto sotto controllo. Imparare a compilarlo quotidianamente, ci permetterà di gestire in modo più consapevole i nostri soldi, avendo tutto sotto controllo e scritto nero su bianco. Il kakebo è una sorta di ritorno all’analogico, ovvero ai metodi che utilizzavano i nostri genitori per risparmiare, apparentemente poco moderno ma realmente funzionale.