Attenzione a questa carne ritirata perché a rischio Listeria: se l’hai nel frigorifero riportala al supermercato

Gli alimenti che portiamo in tavola quando non ben maneggiati possono portarci diversi problemi di salute. La contaminazione di diversi batteri nocivi può avvenire a causa nostra, ma spesso già durante la produzione. Per questo motivo sarebbe buona norma mantenersi aggiornati circa i prodotti richiamati dal Ministero della Salute, così da evitarne il consumo qualora li avessimo acquistati. Tra gli ultimi ritiri ci sono alcuni formati di carne di determinati marchi, vediamo quali, cosa fare e quali potrebbero essere i rischi.

In cucina è importante rispettare le regole igieniche ma anche utilizzare prodotti che non presentino rischi per la salute. A tal proposito è importante mantenersi informati. Numerose le indagini che rilevano elementi nocivi all’interno di alcuni alimenti, conoscerle ci consente di poter fare una scelta più consapevole al supermercato. Ad esempio, potremmo apprendere della presenza di alcuni pesticidi in alcuni biscotti.

Allo stesso tempo, numerose indicazioni potremmo ritrovarle sul sito del Ministero della Salute. Qui, in un’apposita sezione, si riportano i richiami dei prodotti alimentari che potrebbero presentare rischi chimici o microbiologici, come nel caso di alcune famose patatine. Proprio in questa sezione apprendiamo, dagli ultimi aggiornamenti, di fare attenzione a questa carne ritirata perché a rischio Listeria.

Listeriosi, sintomi e pericoli

La listeriosi sarebbe un’infezione provocata dal batterio Listeria monocytogenes. Secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, pur essendo meno diffusa rispetto ad altre tossinfezioni alimentari, comporterebbe un numero maggiore di ospedalizzati e di decessi. Manifestazione tipica sarebbe una gastroenterite acuta: diarrea, dolori addominali, nausea e vomito. Nei soggetti sani la situazione si risolverebbe in pochi giorni. In individui fragili invece l’infezione potrebbe estendersi e portare complicazioni, quali meningite, encefalite e setticemia. Nelle donne incinte, poi, potrebbe colpire il feto o provocare un aborto.

Il batterio della Listeria sarebbe presente nel terreno, nell’acqua e nella vegetazione, inoltre resisterebbe a temperature basse ed alte. Potrebbe contaminare alimenti sia crudi che cotti di origine animale, anche quelli con una lunga lavorazione. Ciò potrebbe avvenire già in filiera, per questo diversi i richiami degli operatori alimentari circa possibili prodotti a rischio.

Attenzione a questa carne ritirata perché a rischio Listeria: ecco i prodotti da restituire

Ultimamente il Ministero della Salute ha elencato diversi prodotti di carne che potrebbero avere contaminazione da Listeria. Si tratta di alcuni alimenti del produttore Coppiello Giovanni, da restituire per un rimborso al supermercato entro l’ultima data di scadenza indicata per ognuno. Vediamo nello specifico di quali si tratta.

Con scadenza tra il 18/06/2023 e 06/08/2023 questi prodotti da 100 g:

sfilaccio di manzo Rossato sas ;

; sfilaccio bovino Cadoro ;

; sfilaccio di manzo 100 g Coppiello Giovanni srl.

In scadenza tra 02/06/2023 e 13/08/2023, formati da 100 g, laddove non diversamente indicato:

sfilaccio di equino Brunello ;

; sfilaccio di equino top selection Brunello ;

; sfilaccio di equino Rossato sas ;

; sfilaccio di equino Cadoro ;

; sfilaccio di equino Coppiello Giovanni srl ;

; sfilaccio di equino oro Coppiello Giovanni srl ;

; sfilaccio di equino 100 g Coppiello Giovanni srl ;

; sfilaccio di equino 80 g Coppiello Giovanni srl ;

; sfilaccio bovino 400 g Coppiello Giovanni srl ;

; sfilaccio equino 500 g Coppiello Giovanni srl.

Tra il 25/06/2023 e il 13/08/023:

i freschissimi – sfilaccio di bovino 80 g All spa.

Con scadenza dal 20/03/2023 al 29/05/2023:

sfilaccio di pollo 100 g Coppiello Giovanni srl ;

; julienne di pollo 100 g Coppiello Giovanni srl.

Dunque, se abbiamo questi alimenti non bisogna consumarli ma riportarli al supermercato. Sarà bene poi accertarsi anche che non vi siano revoche dei richiami sul medesimo sito.