Ogni mattina la sveglia suona sempre alla stessa ora e con gli stessi ritmi si affronta l’inizio della giornata. Tutto questo cercando di non fare tardi a lavoro, preventivando i vari imprevisti come traffico o altro. Oltre a questo, si cerca di essere possibilmente presentabili, tra trucco e parrucco.

Ma se abbiamo passato una nottataccia causata da ospiti indesiderati come le zanzare oppure vogliamo semplicemente accoccolarci sul letto, non riusciremo mai ad essere in orario. Per questo motivo, non bisognerà far altro che seguire i segreti di bellezza che permetteranno di dormire un’ora in più.

Quanto ci costano quei 5 minuti in più a rigirarci nel letto senza questi trucchi da sperimentare subito

Dopo che la sveglia suona ogni mattina, la vita di ognuno di noi è una continua lotta contro il tempo. Questo avviene soprattutto se si vive in città con ritmi frenetici. La percezione dei primi minuti della giornata, è quella di un tram che passa velocemente senza dare il tempo di poter fare in alcuni casi neanche colazione.

Ma non tutto è perduto. Esistono dei piccoli trucchetti, che permetteranno di essere in orario, rimanendo qualche minuto in più a letto senza fare le corse dell’ultimo minuto.

Tutti i dormiglioni del mondo potranno tirare un sospiro di sollievo e ogni mattina avranno più tempo per sonnecchiare ed avere anche un bell’aspetto. Vediamo di seguito come.

Ecco i segreti di bellezza che permetteranno di dormire un’ora in più al giorno

Iniziamo col dire che sistemare i capelli è il cruccio di tanti ogni mattina. Proprio per questo la soluzione ideale è organizzare una pettinatura per andare a letto. Nulla di più semplice che pettinare i capelli, spruzzare uno spray e legarli con una treccia comoda o uno chignon. Ovviamente il tutto non dovrà ostacolare il sonno notturno. In questo modo il giorno dopo avremo i capelli in ordine, voluminosi e non elettrizzati, da poter pettinare con le dita per un effetto onde da spiaggia.

Ma se il risultato non è quello sperato, i capelli saranno perfetti da poterli raccogliere con un elastico per varie acconciature lampo, come per quelle d’effetto a prova di selfie per chi è in vacanza. Una di queste è senz’altro una cròcchia disordinata alta con dei ciuffi ricci che scendono.

Se invece abbiamo dimenticato di farci uno shampoo il giorno prima e non abbiamo tempo di farlo in quel preciso istante, bisognerà optare per gli shampoo a secco. Questa è una delle risorse più innovative ed utili che ogni donna dovrebbe avere nel suo armadietto per poter sopperire a situazioni d’emergenza. Lo shampoo a secco eliminerà in pochi secondi il grasso dai capelli lasciandoli voluminosi, puliti, idratati e setosi.

Dopo aver sistemato i capelli non resta che focalizzarsi sul make-up. La mattina con un occhio si sbircia l’ora e con l’altro si prosegue nella routine giornaliera. Per questo motivo è importante avere tutto sotto mano ed assolutamente in ordine.

Uno dei segreti per velocizzare il make-up è tenere sempre a portata di mano uno stencil per eyeliner. Comodo e pratico sarà fondamentale per tirare quella difficile linea dritta che altrimenti rischia di non esserlo per andare di fretta.

Approfondimento

Quali sono gli accessori indispensabili per i capelli che nessuno si aspetta