Arriva l’inverno e nella mente di ciascuno si forma la convinzione di dover mangiare piatti più pesanti. Sì, perchè l’inverno, con le sue temperature stimola l’appetito e i piatti invernali, per definizione, devono essere più consistenti. Ebbene, niente di più sbagliato, perchè anche in inverno dobbiamo optare per pasti leggeri e salutari. Quindi, ecco il segreto di una ricetta invernale leggera e gustosa fatta con le verdure di stagione e da leccarsi i baffi. Dunque: cavoli, broccoletti, carciofi, verza, cavoletti di Bruxelles, possono essere alla base di tante nostre ricette invernali. In questo modo, saremo in grado di affrontare il freddo con l’energia giusta ma, anche, mantenendo la linea. Qui, dunque, proporremo un piatto davvero speciale, da leccarci i baffi, ossia: rotolini di crepes al farro con pesto di broccoletti.

Quali sono gli ingredienti per prepararlo

Per la ricetta che stiamo illustrando, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti: 1 uovo, 1,8 decilitri latte, 1 spicchio aglio. Poi: olio extravergine d’oliva, sale, 300 grammi broccoletti, 40 grammi farina di farro, 40 grammi farina 00. Ancora: 40 grammi mandorle non pelate, 40 grammi pecorino romano, 10 grammi mandorle. Prepariamo adesso i nostri rotolini di crepes al farro con pesto di broccoletti. Passiamo, adesso, alla procedura per preparare il nostro piatto invernale alle verdure.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ecco il segreto di una ricetta invernale leggera e gustosa fatta con le verdure di stagione e da leccarsi i baffi

Cominciamo la preparazione, mescolando insieme i 2 tipi di farina con l’uovo, un cucchiaio di olio. Poi, aggiungiamo una pò di sale e il latte. Dopo, frulliamo il tutto con un frullatore a immersione. Otterremo, così una pastella che dovremo coprire e lasciare riposare per 30 minuti. A quel punto, puliamo i broccoletti dividendo le cimette dai gambi, che taglieremo a tocchetti. Mettiamoli in acqua salata e facciamoli bollire per 5-6 minuti. Poi, li scoliamo e mettiamo in una padella con un cucchiaio di olio e lo spicchio d’aglio.

Facciamoli insaporire per 2-3 minuti. Dopodiché, eliminiamo l’aglio e frulliamo li insieme alle mandorle intere e ai 30 grammi di pecorino. Poi, aggiungiamo un pò di sale e, amalgamando, otteniamo un composto liscio. Infine, scaldiamo una padella con un pò di olio, dove versiamo un mescolino con la pastella per le crêpes. Cuociamole, finchè non si iniziano a dorare, girandole per cuocerle da ambo i lati. Dopo, spalmiamo sulle crepes il pesto di broccoletti e arrotoliamo. Poi, tagliamo a rondelle di circa 2 cm. A quel punto, i nostri rotolini di crepes al farro con pesto di broccoletti sono pronti. Come ultimo tocco, potremo decorarli con le scaglie del pecorino e le mandorle rimaste.