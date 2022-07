Per avere un look moderno e dimostrare un’eleganza molto personale ecco tornare di moda questo toco femminile di gran classe

Correva il lontano 1968, epoca di grandi cambiamenti, quando compariva sulle passerelle di moda una giacca che avrebbe fatto la storia. Ci riferiamo alla cosiddetta “sahariana”, giacca di ispirazione militare che lo stilista Yves Saint Laurent portò alla ribalta. Era proprio il periodo delle grandi rivoluzioni, che vedevano coinvolte anche le donne nella lotta per la parità dei diritti. Cosa che gli artisti più audaci e precursori portarono anche nelle sfilate e sulle passerelle.

Fu un passaggio veloce e spontaneo, quello di riempire il mercato con abiti e vestiti in stile militare, ma con un chiaro accenno al deserto e alle vecchie colonie europee. Sembra impossibile, ma proprio in queste settimane moltissime influencer, sportive e donne dello spettacolo stanno riproponendo questo stile elegante e senza tempo. Assieme a questi trucchi e make-up sempre più affascinanti. Un look completamente diverso, che può piacere come no, ma che porta in dote davvero disegni, tessuti e colori di gran classe.

Il piacere del coloro chiaro

Per avere un look moderno e dimostrare un’eleganza molto personale, magari per chi ha la fortuna di passare buona parte dell’estate al mare, sfoggiando questo stile sempre sulla breccia questa proposta è imperdibile. Sappiamo bene che uno dei principali consigli degli esperti per sentire meno caldo d’estate è quello di indossare abiti di colore chiaro. Stando però anche particolarmente attenti ai tessuti che possono veramente fare la differenza. Vestire in stile coloniale, anche di giorno, non significa solo indossare il colore neutro, adatto a ogni abbinamento.

Ma, scegliere quel color sabbia, chiaro e fresco che permette di non aggravare la pelle per colpa dei raggi solari. Da un punto di vista tecnico, oltre che di comodità, lo stile coloniale si contraddistingue sempre per le sue linee molto morbide. Recentemente un famoso stilista l’ha definito: “quello stile chic che fa sempre tendenza”.

Per avere un look moderno e dimostrare un'eleganza molto personale ecco tornare di moda questo toco femminile di gran classe

Ma, oltre alle sfilate stesse, un grande impulso allo stile coloniale venne da uno dei film che ancora oggi vanta un record di Oscar: La Mia Africa. Con le musiche di John Barry, autore tra l’altro delle colonne sonore di 007. La Mia Africa segno anche l’epoca dello stile coloniale. Oggi, non viene riproposto solo nelle lunghe giacche, nelle camicie e nei pantaloni. Ma, anche nelle cinture, nei sandali, negli short, sempre più gettonati e, addirittura negli occhiali e nelle collane.

