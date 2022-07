L’estate è iniziata con molte promesse per alcuni segni zodiacali. C’è chi nasce veramente con la camicia e ha la fortuna sempre dalla sua parte. Qualche altro si deve accontentare di situazioni altalenanti. Un mese fortunato e l’altro no, e tanta attesa perché le cose prendano il verso giusto. Andiamo allora a vedere che cosa ci riservano le stelle in questo dolcissimo periodo di inizio estate.

Energia e grinta insospettabili

L’estate 2022 brillerà di fortuna per il Toro. Marte nel segno dal 5 luglio regala ai Toro un‘energia e una grinta insospettabili in persone che a torto o a ragione consideriamo pantofolai. In questo periodo sapranno affrontare problemi di lavoro anche spinosi e risolverli brillantemente. Ameranno il lavoro in team e saranno propositivi con i colleghi. Disposti anche a saltare il pranzo per finire i progetti in corso prima dell’arrivo delle ferie. E i risultati non mancheranno e alla grande. Progetti ambiziosi andranno in porto grazie all’energia creativa messa in campo per portarli avanti e ci potrebbero essere interessanti sorprese sul fronte finanziario.

Tranquilla, come piace ai Toro, si profila la vita in famiglia. Finalmente fra le mura domestiche ci si può rilassare e tornare a essere se stessi. Pantofole e divano. Ma anche rapporti pieni di affetto e di tenerezze. Gradevole e vivace la vita sociale in questa estate generosa. Per i single potrebbero presentarsi incontri trasgressivi da accettare come una breve parentesi. Il cuore dei Toro, si sa, palpita per i legami importanti e profondi.

L’estate 2022 brillerà di fortuna per questo segno zodiacale con grandi occasioni da sfruttare mentre lo Scorpione non sarà così fortunato

Meno invidiabile la posizione di molti altri segni zodiacali. Certo non brilla di fortuna il momento dello Scorpione. Marte darà un bel po’ di filo da torcere ai nati di questo segno. Tutto sembrerà andare per il verso sbagliato nonostante le buone intenzioni. C’è da perdere la testa e si avrebbe voglia di litigare con tutti. Gli scontri sono dietro l’angolo causati più dalla tensione che dalla presenza di vere e proprie criticità. La soluzione? Le stelle si limitano a dire la loro e noi pazientemente ad ascoltarle. Forse la soluzione dei problemi è davanti ai nostri occhi e non la vediamo perché l’ansia e la rabbia ci offuscano la vista. Quindi calma e riflessione potrebbero essere le armi per vincere questa battaglia. Quando hai fretta, siediti. Così recita un detto popolare. E proprio queste parole potrebbero contenere la soluzione a ogni problema.

Anche il fronte sentimentale risentirà della tensione nell’aria e anche qui potrebbe essere utile applicare il vecchio consiglio.

Lettura consigliata

Mercurio in Cancro e Marte in Toro da 5 luglio porteranno fortuna a questo segno zodiacale ma non a tutti