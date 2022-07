Il pan di Spagna, molto usato in pasticceria, consiste in una pasta dolce e spugnosa farcita fuori e dentro, per creare deliziose torte. È una pasta nata a Madrid ma fu inventata da un cuoco ligure, tanto che inizialmente gli spagnoli le diedero il nome di “pan genovese”.

I suoi ingredienti sono molto semplici e consistono in farina, burro, uova e zucchero.

Per realizzare una torta, e fare in modo che possa piacere a tutti, sapere come bagnare il pan di Spagna è basilare.

La bagna rende infatti la torta aromatizzata, più morbida e solida e dona un aspetto consistente tra la farcitura e l’impasto.

In questo articolo proponiamo i migliori trucchi per bagnare correttamente il pan di Spagna.

La prima cosa da sapere è la quantità giusta di bagna per ammorbidire il pan di Spagna.

Poiché la bagna deve ammorbidire ed aromatizzare la torta, non bisogna eccedere nella quantità, altrimenti la renderemo troppo pesante. Per questo motivo consigliamo, a chi ha poca esperienza, di non usare il cucchiaino, ma un pennello da cucina oppure il classico “biberon per le torte”. Per regolarsi bene con la dose, consigliamo di cominciare spennellando un po’ ovunque una piccola quantità di bagna, per poi regolarsi man mano verificando l’umidità della torta.

I migliori trucchi per bagnare correttamente il pan di Spagna e con cosa farlo per averlo gustoso

Come evitare di inzuppare troppo il pan di Spagna?

Per evitare di inzuppare troppo la torta conviene tagliarla in due o tre dischi.

Si procede col bagnare la mollica ed il bordo di ciascun disco in modo uniforme. Attendere circa cinque minuti e tastare con le dita per verificare che sia bagnata correttamente, cioè solo umida e non molle.

Un altro trucco da non dimenticare è di non bagnare molto il disco posto alla base del pan di Spagna, perché l’umidità del disco superiore “potrebbe scendere” e ammorbidirlo troppo.

Il pan di Spagna deve essere bagnato al momento della realizzazione del dolce, cioè prima di farcirlo.

La quantità della bagna dipende dal tempo che trascorrerà dalla realizzazione del dolce, al suo consumo. Quindi, il pan di Spagna, andrà bagnato molto se mangiato subito o dopo qualche ora. Dovrà essere bagnato meno se verrà consumato il giorno dopo.

