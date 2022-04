Ci siamo lasciati alle spalle la stagione più fredda e tra poco potremo finalmente passare a impermeabili, trench e giubbini di pelle.

Il tempo dei pesanti piumini e giubbotti è finito e non ci resta che lavarli e riporli nell’armadio.

Questo procedimento, però, potrebbe non essere facile come sembra. Il discorso si fa delicato soprattutto se si ha a che fare con piumini imbottiti, sintetici o di piuma d’oca, che potremmo rischiare di rovinare.

Anzi, per l’esattezza, ciò che potremmo rovinare non è il piumino in sé ma la sua imbottitura. Un giaccone sgonfio non sarebbe più utile e non potremmo riutilizzarlo l’anno prossimo.

Vediamo, quindi, come lavare piumini, giacconi e giubbotti imbottiti perfettamente, senza rischiare di sgonfiarli o svuotarli.

Il primo metodo è il più efficace

Diciamo subito che il lavaggio più efficace è quello a mano. Anche se potrebbe rivelarsi piuttosto faticoso, il lavaggio a mano è ciò che di migliore potrebbe capitare ai nostri capi invernali.

Basterebbe mettere a bagno gli indumenti in un grande contenitore o in una vasca, da riempire con acqua tiepida. Qui verseremo anche 2 o 3 bicchieri di aceto di mele, in base alla grandezza del contenitore.

Dopo aver abbassato bene i capi nell’acqua, dovremo lasciamo a bagno il tutto per almeno un paio d’ore e poi risciacqueremo. Questo procedimento garantirà pulizia, igiene e la neutralizzazione dei cattivi odori e i nostri giubbotti, giacche e piumini saranno come nuovi.

Vediamo, invece, come procedere con la lavatrice.

Per avere piumini, giacche e giubbotti gonfi e pieni anche dopo il lavaggio ecco come bisogna lavarli e asciugarli anche senza asciugatrice

Per chi non ha tempo per effettuare il lavaggio a mano, e preferisce utilizzare la lavatrice, ecco come dovrà procedere.

Stacchiamo eventuali inserti di pelle o pelo, che laveremo a mano semplicemente con acqua. Il piumino vero e proprio, invece, andrà rivoltato al contrario e inserito in lavatrice a 30 °C, con l’aggiunta di un detersivo per capi delicati.

Non inseriamo troppo detersivo ed evitiamo l’uso dell’ammorbidente, che ci farebbe ottenere l’effetto contrario di quello sperato.

Mai avviare l’asciugatrice

Per lavare questi indumenti sarebbe bene evitare anche l’asciugatrice. Questa, infatti, rischierebbe di sgonfiare e svuotare i nostri capi invernali e quindi di danneggiarli.

Sarà meglio, invece, posizionare gli indumenti in orizzontale su uno stendino, o, ancora meglio, in esterno, all’aria aperta. Evitiamo, però, di esporre i capi a luce diretta, soprattutto se sono bianchi.

Ecco come fare per avere piumini, giacche e giubbotti vaporosi e pronti da riporre nell’armadio. L’anno prossimo ritroveremo tutto in perfetto stato, pronto da indossare.

