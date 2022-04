Purtroppo, anche se non vogliamo ammetterlo, sarà capitato più o meno a tutti almeno una volta nella vita. Abbiamo seguito tutti i passaggi della ricetta del nostro pan di Spagna, abbiamo misurato le dosi alla perfezione. Eppure, una volta sfornata la nostra torta, ci accorgiamo che è troppo bassa. Il lievito non ha fatto il suo lavoro e ci ritroviamo con una sottiletta di torta, anche un po’ cruda all’interno. In questi casi ci chiediamo subito cosa fare per non sprecarla, ma finiamo sempre per buttarla via.

Oggi vedremo come evitare gli sprechi e trasformare una torta immangiabile in dolci gustosi. Basta un po’ di fantasia e creatività in cucina per realizzare piatti davvero originali, anche con gli scarti.

Perché sprecare una torta non lievitata e buttarla via se possiamo riciclarla in cucina per trasformarla in piatti golosi

Il responsabile principale di questo problema è sicuramente il lievito. Magari ne abbiamo utilizzato poco, forse era scaduto oppure abbiamo fatto un piccolo errore di valutazione. Cioè è passato troppo tempo tra la fine della preparazione del composto e il momento di infornarlo. Questo infatti è uno degli errori più comuni per cui le torte non si gonfiano mai. Ma anche conoscendo tutte le motivazioni del caso, può comunque capitare di sfornare una torta troppo bassa. Questo, però, non significa che dobbiamo buttarla subito via, oggi vedremo proprio come riutilizzarla.

Cosa fare una volta fatto il danno?

Possiamo usarla al posto dei savoiardi per creare la base per un tiramisù. Basterà tagliare la torta a fette e bagnarle nel caffè diluito con un po’ di latte. Non creiamo però troppi strati, uno è più che sufficiente, altrimenti al gusto risulterà troppo pesante. Meglio ancora se realizziamo piccoli tiramisù monoporzione.

Stessa cosa per la cheesecake, possiamo utilizzarla come base, sia morbida che più croccante. Se non ci dispiace una base morbida, basterà utilizzare una bagna, anche alcolica. Altrimenti tagliamo il pan di Spagna in due strati più sottili e tostiamoli in forno. Ecco una base croccante, ma un po’ diversa dalla classica con biscotti.

Per finire, possiamo tagliarla in due in orizzontale e farcirla con una crema pasticcera. Oppure creare dei piccoli quadratini e glassarli con del cioccolato fondente. Sarà comunque buonissima, ideale in questi casi per la colazione. Quindi, perché sprecare una torta non lievitata e buttarla quando possiamo usarla per nuovi dolci? Un’altra idea, per esempio, è usarla al posto dei biscotti per preparare dei gustosi tartufini ricoperti di cioccolato. Oppure come base per una deliziosa e fresca mousse primaverile.

