Far brillare i vetri e mantenerli puliti a lungo è facilissimo grazie a questi metodi efficaci e super veloci per non lasciare aloni

È giunta l’ora delle pulizie di primavera. Con l’arrivo delle belle giornate sarà più facile anche pulire e lucidare bene i vetri di casa, sia interni che esterni. D’altronde, basta un raggio di sole per rendere molto più visibili sporco e aloni antiestetici sulle finestre.

Le faccende domestiche richiedono pazienza e tempo, due elementi che tendono un po’ a mancare al giorno d’oggi. Per questo motivo, si è sempre alla ricerca dei metodi più veloci ed efficaci che possano far ottenere i migliori risultati nel minor tempo possibile.

Sicuramente, i prodotti chimici che si trovano facilmente in qualsiasi supermercato sono davvero utili in casa. Ad esempio, molti usano la candeggina per sbiancare o igienizzare bucato, sanitari e pavimenti. Tuttavia, non tutti conoscono le giuste dosi e le corrette modalità d’uso. Dunque, ecco come utilizzarla al meglio senza fare danni.

I detersivi commerciali sono generalmente prodotti efficaci che si applicano in poco tempo, ma costano e possono anche inquinare l’ambiente, se non usati e smaltiti correttamente. Per ridurre la spesa e l’impatto ambientale qualche rimedio c’è. Sfruttare la potenza e l’azione sgrassante di alcuni prodotti per risolvere più problematiche casalinghe potrebbe essere una buona soluzione. Ad esempio, il classico ammorbidente che tutti aggiungono al detersivo in lavatrice è geniale anche per risolvere questi problemi comuni.

Far brillare i vetri in poche mosse è possibile se si conoscono alcuni trucchetti.

Consigli per una pulizia profonda ma veloce

Innanzitutto, bisognerà dotarsi degli strumenti giusti. Per i vetri sono indispensabili: un panno in microfibra e uno in cotone. Il primo da bagnare e l’altro per asciugare. Per lucidare al meglio specchi e finestre anche i fogli di giornale sono un vero asso nella manica.

Inoltre, bisognerà scegliere il momento più opportuno. Non tutti sanno, infatti, che il sole diretto è da evitare durante la pulizia dei vetri. Il motivo è semplice: il calore asciugherebbe troppo velocemente le superfici e il rischio è quello di aumentare gli aloni, invece che eliminarli.

Altro aspetto da non sottovalutare è la polvere. In molti, infatti, procedono subito con il lavaggio dei vetri. In realtà, invece, anche quando la polvere sembra non esserci, bisognerà comunque spolverare accuratamente, sia gli infissi che i vetri, prima di applicare soluzioni liquide. Fatto questo, si provvederà al lavaggio.

Far brillare i vetri e mantenerli puliti a lungo è facilissimo grazie a questi metodi efficaci e super veloci per non lasciare aloni

Per avere vetri e specchi puliti e senza aloni esistono tanti escamotage.

Una soluzione di acqua e aceto, ad esempio, è sempre molto efficace. Basterà mescolare in un contenitore spray 250 millilitri di acqua (meglio se distillata) e 250 millilitri di aceto di vino bianco. Agitare prima dell’uso e poi spruzzare sul vetro. Pulire con il panno in microfibra e poi asciugare con il panno in cotone.

Per il secondo metodo dobbiamo aggiungere in una bacinella piena d’acqua circa 4 cucchiai di sapone liquido di Marsiglia. Mescolare e procedere con il lavaggio dei vetri. Una formula perfetta anche per pulire gli infissi.

Infine, altra combo da provare è quella dell’acqua e ammorbidente. Questo prodotto sembrerebbe lasciare una patina trasparente che ritarda la formazione di aloni futuri. Si raccomanda, però, di scegliere un ammorbidente con una formula delicata per non rovinare i materiali.

