Per avere delle ciglia perfette e uno sguardo magnetico ecco i segreti

È il momento di sfatare un mito: le ciglia folte e perfette non sono un’esclusiva delle dive, né delle modelle o delle influencer. Uno sguardo perfetto ha bisogno di cure continue, e non deriva solo da una dote naturale. Ci sono una serie di trucchetti utilissimi per avere delle ciglia perfette sempre, senza doversi riempire di trucco. Ciglia finte, mascara ed extension sono metodi che rovinano, non migliorano. E se lo fanno si tratta sempre di illusioni temporanee. No, il vero segreto sta nella cura, nell’attenzione giorno dopo giorno con metodi naturali e trattamenti duraturi. Bastano pochi passaggi per vedere i cambiamenti fin da subito.

Il primo passo è quello di trattare bene le proprie ciglia, evitando di strofinare gli occhi per irritare così i follicoli. Questo è fondamentale per non stimolare la caduta dei peli, e quindi per mantenere ciglia e sopracciglia folte. Allo stesso modo, è fondamentale non dimenticare mai un passaggio semplice ma importantissimo: struccarsi ogni sera. Ancor più importante, farlo con i prodotti giusti e senza strofinare gli occhi. Basta poca quantità di prodotto su un dischetto di cotone, avendo l’accortezza di scegliere prodotti bio realizzati con metodi etici. Per prevenire le ciglia secche e indebolite, niente di meglio della vasellina, che idrata e ammorbidisce.

Per avere delle ciglia perfette ci sono dei rimedi naturali

Non tutti sanno che per rinforzare le ciglia si può usare anche l’olio di ricino. Oltre a renderle più folte, le lucida e le nutre. Si può applicare tramite lo spazzolino di un vecchio mascara, ben ripulito. Ne basta qualche goccia soprattutto alla radice del pelo. Anche l’olio di cocco e quello d’oliva sono perfetti per proteggere le ciglia dagli agenti contaminanti come lo smog. Sono anche ricchi di antiossidanti e vitamine, che prevengono la secchezza del pelo. Anche il tè verde è perfetto: imbevendo un dischetto struccante freddo e ponendone uno su ogni occhio la sera, prima di andare a dormire. Bastano circa 10 minuti.

Il segreto delle vitamine

Non bisogna sottovalutare l’importanza delle vitamine in questo processo di rafforzamento. Se quelle degli oli già elencati non dovessero bastare, si può ricorrere anche a qualche integratore. Per dare ancor più volume allo sguardo c’è poi un altro grande trucchetto: il piegaciglia. Va usato però con attenzione, senza esagerare: ogni occhio va lavorato per almeno 15 secondi prima di rilasciare lo strumento. Con cautela, per evitare strappi. Infine, il mascara è l’alleato segreto di ogni donna dallo sguardo davvero magnetico! Ce ne sono di tantissimi tipi ma bisogna anche imparare a usarli. Un trucco è quello di partire dalla radice delle ciglia spostandosi poi a zig zag verso la punta, senza caricare troppo. Per un effetto volume: il trucco di make-up artist è spolverare le ciglia con un pettinino di pochissimo borotalco, prima di passare il mascara.

Lettura consigliata

Ciglia lunghissime con un semplice mascara grazie all’ultima tendenza trucco 2022