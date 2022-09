Sguardo magnetico e ciglia lunghissime? Con l’ultima tecnica che sta spopolando è possibile! L’effetto è favoloso, definito e grafico. Un tocco creativo in un make up decisamente semplice e veloce. Basterà un classico mascara e una pinza per sopracciglia.

Un cosmetico irrinunciabile, un prodotto che enfatizza lo sguardo anche con una sola passata. Un mix di pigmenti, cere e acqua che regala maggiore definizione e intensità alle ciglia. Dunque, per un buon risultato c’è sicuramente bisogno di un prodotto di qualità. Attenzione, però, perché i soldi spesi non andranno sprecati! Non tutti sanno, ad esempio, che esistono diversi usi alternativi del mascara secco o finito.

Come mettere il mascara per un effetto favoloso

In commercio esistono tanti mascara differenti a seconda del risultato che si vuole ottenere. Di conseguenza sarà diversa anche la grandezza e l’incurvatura dello scovolino. Ad ogni modo, la regola classica è quella di applicare il mascara partendo dalla base e scorrendo fino alle punte, tenendo fermo lo scovolino. Insistere sulle ciglia più esterne per un effetto allungato. Per creare un effetto più corposo, invece, applicare più volte il prodotto alle radici.

Attenzione a non commettere due errori comuni:

muovere lo scovolino su e giù dal tubetto. In questo modo si permette all’aria e a eventuali batteri e germi di raggiungere più facilmente il prodotto.

Applicarne troppo. Meglio evitare la tripla passata di prodotto. Il vero segreto è muovere lo scovolino per colorare tutte le ciglia in una sola volta.

Ciglia lunghissime con un semplice mascara grazie all’ultima tendenza trucco 2022

Per l’autunno 2022 sbanca la moda delle “spider lashes”, ciglia lunghe e distanziate. Una sorta di “ciglia a ragno” che ricorda i personaggi dei manga giapponesi e le tendenze anni ‘50.

Per creare le spider lashes basta dotarsi di un mascara nero incurvante e una pinzetta per sopracciglia. La tecnica è semplicissima: applicare il mascara a zig-zag (sia su ciglia superiori che inferiori) e poi, con la pinzetta unire a ciuffetti le ciglia inferiori. Per un effetto grafico ancora più definito, si consiglia di unire a ciuffetti anche le ciglia superiori. Dunque, ecco come avere delle ciglia lunghissime con un semplice mascara.

Infine, per un effetto ancora più pieno e voluminoso, si consiglia di applicare anche dei ciuffetti di ciglia finte (alternati a quelle vere).

Le spider lashes non sono una nuova invenzione. Questa tecnica, infatti, si sta diffondendo già da qualche tempo. In particolare quest’estate ha spopolato su piattaforme come Tik Tok o Instagram su cui i video tutorial sulle spider lashes hanno ricevuto milioni di views.

Il trend, per l’autunno promette di diventare una delle tendenze più gettonate e amate.

Lettura consigliata