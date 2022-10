Venti di burrasca per questo segno zodiacale secondo l’oroscopo di ottobre

Sicuramente ottobre non è uno dei mesi più spensierati. Ci sono la ripresa del tran tran quotidiano e il ritorno al lavoro, le spese da affrontare e l’aumento dei prezzi. Ci vuole molta abilità per non perdere la bussola fra mille impegni e pressioni. Se poi anche la dea bendata ci ignora scegliendo qualcun altro, la situazione può diventare veramente faticosa e mettere alla prova la nostra resistenza. Ma alcuni segni zodiacali sono forti e pazienti e anche se la fortuna non gira dalla loro, sanno come cavarsi fuori brillantemente da situazioni difficili.

Venti di burrasca per questo segno zodiacale che dovrà sudare sette camicie

I nati sotto il segno del Toro sono pazienti e tenaci. Hanno i piedi per terra, per usare un’espressione popolare. Non si lasciano sconvolgere tanto facilmente e difendono la pace quotidiana a denti stretti. Ma i pianeti sono in vena di scaramucce. Il 23, il Sole e Venere transiteranno nel segno dello Scorpione ponendosi in opposizione al cielo del Toro. La natura enigmatica dello Scorpione disorienta e aumenta il senso di insicurezza. Non sarà facile per i Toro mantenere la serenità. Forse potrà aiutarli occuparsi di giardinaggio e immergersi nella pace della natura o cercare la consolazione del caro amico a quattro zampe. Oppure potranno regalarsi un bel viaggetto in una città d’arte e lasciarsi rasserenare dalla sua bellezza.

Nel lavoro

Sul lavoro si prospettano proposte interessanti che nel tempo potrebbero rivelarsi vincenti. Ma per ora c’è solo tanta fatica da affrontare con la speranza che le cose vadano per il verso giusto. I Toro però non demordono e non si lasciano scoraggiare. Come nell’arena, si giocano tutto nella sfida finale. Stupiranno i colleghi con la loro determinazione e creatività e solleveranno il venticello dell’invidia. Ma con tanta fatica, perché per un segno abitudinario i cambi di strategia e gli approcci creativi sono sempre un po’ pesantucci. Preferirebbero vivere nella comodità della routine, assaporando i piaceri della vita. Ma per adesso devono pazientare.

In amore

Venti di burrasca per questo segno zodiacale anche in amore. Venere in opposizione nel segno dello Scorpione mette in crisi il romantico rapporto che i Toro hanno con i sentimenti. Le relazioni diventeranno difficili, emergeranno i dubbi e le ombre. Bisognerà aspettare la fine del mese per riprendere in mano la situazione e dissipare ogni nebbia. Per ora solo l’affetto autentico e sincero di persone vicine e importanti potrà guidare questo segno verso quella serenità che ama molto. Si sentirà coccolato e amato, avvolto dal calore delle relazioni intense e profonde. I single sentiranno che è arrivato il momento di fare un passo importante con chi fa loro battere il cuore. Convivenza o matrimonio? Meglio decidere a fine mese, quando il cielo sarà di nuovo favorevole.

