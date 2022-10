Rafforzerebbe capelli e unghie questo olio utile anche per allungare le ciglia

La perdita dei capelli è un fenomeno molto comune che si accentua durante il cambio di stagione (primavera e autunno). Colpisce sia uomini che donne e potrebbe dipendere dalle variazioni di temperatura e di luce.

Ma la caduta dei capelli sarebbe anche legata al sole, alla salsedine, al cloro e ai frequenti lavaggi che in estate potrebbero indebolire la nostra chioma.

Questo fenomeno non si può controllare, ma non temiamo perché tende a scomparire nell’arco di alcune settimane. Non possiamo fermare questo processo, ma possiamo mettere in pratica una serie di azioni per fortificare i nostri capelli.

È molto importante utilizzare dei prodotti specifici, che idratano e nutrono. Oppure optare per dei rimedi della nonna sempre molto utili e poco costosi. Inoltre evitiamo di usare phon e piastre con temperature troppo alte. Anche l’alimentazione potrebbe giovare ai nostri capelli e renderli sani e forti.

Rafforzerebbe capelli e unghie questo olio utilizzato anche come lassativo

Pensiamo, ad esempio, all’olio di ricino. Un prodotto vegetale, estratto dai semi della pianta del ricino. Questo prodotto sarebbe utilizzato come potente lassativo, ma troverebbe largo impiego anche nell’industria cosmetica.

Infatti l’olio di ricino sarebbe un vero e proprio toccasana per i capelli. Verrebbe utilizzato per evitare la loro caduta, quindi per rafforzarli e irrobustirli.

È un olio molto denso che, una volta applicato sulle radici, sulle lunghezze e sulle punte, si assorbe molto rapidamente, donando subito una naturale lucentezza. Possiamo utilizzarlo sia prima che dopo lo shampoo.

Non solo per i capelli, l’olio di ricino potrebbe anche giovare alle unghie. Un rimedio della nonna utilizzato da sempre, grazie alle sue proprietà curative. Applicato sulle unghie potrebbe fortificarle ed evitare che si sfaldino. Massaggiato sulle cuticole, invece, aiuterebbe a renderle più morbide.

L’olio di ricino è molto semplice da utilizzare. Strofiniamo una piccola quantità su unghie e cuticole, fino al completo assorbimento.

Ciglia e sopracciglia folte e lucide

Rafforzerebbe capelli e unghie questo olio che potrebbe anche essere usato per le ciglia e le sopracciglia. Questo prodotto avrebbe la capacità di stimolare e favorire la crescita del pelo.

Applicare l’olio è molto semplice. Possiamo metterne qualche goccia su un bastoncino cotonato e passarlo delicatamente su ciglia e sopracciglia. Ma per distribuire meglio il prodotto e semplificare l’operazione potremmo utilizzare lo scovolino pulito di un vecchio mascara. Dopo qualche settimana di applicazione noteremo subito la differenza. Le nostre ciglia saranno più folte, lunghe e lucide.

