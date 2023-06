Per avere capelli morbidi, luminosi e mossi senza effetto crespo prova questi trucchi furbissimi virali sui social

Per avere capelli morbidi, luminosi e mossi-proiezionidiborsa.it

Se vuoi sfoggiare capelli sempre in ordine senza che appaiano secchi, grassi o spenti corri a dare un’occhiata ai trucchi fai da te preferiti dalle influencer.

Un problema che riguarda l’estetica e che ci preoccupa generalmente durante tutto il corso dell’anno riguarda la capacità di tenere in ordine i capelli.

Anche dopo averli rinforzati con un bel taglio, si pone sempre la questione di evitare i fastidiosi ciuffetti, l’effetto crespo o la secchezza delle punte.

D’estate, poi, le variabili si moltiplicano: il sole e i frequenti bagni in mare o in piscina potrebbero infatti spegnere la luminosità dei capelli.

Insomma, riuscire a sfoggiare una chioma sempre impeccabile e curata sembra davvero una missione impossibile e si riconosce nel parrucchiere l’unica soluzione valida.

In realtà per avere capelli morbidi, luminosi e mossi senza effetto crespo potresti anche sperimentare questi escamotage che stanno spopolando sui social.

I consigli delle influencer

Come è ormai ben noto a tutti, i social come Instagram o di Tik Tok sono una miniera di video con consigli per ogni cosa.

E così ecco spuntare decine di reel che propongono una serie di beauty hack, ovvero piccoli segreti di bellezza per viso, corpo e capelli.

In questo momento, stanno spopolando proprio diversi video che suggeriscono alcuni escamotage casalinghi per sfoggiare capelli bellissimi durante tutta l’estate.

Ad esempio, svariati contenuti mostrano come ottenere capelli mossi senza l’uso di piastra o phon, visto che comunque fa già abbastanza caldo.

Tutto quello che devi fare è attorcigliare i capelli attorno alla cintura di spugna dell’accappatoio e lasciare in posa tutta la notte.

Al mattino, sciogli la piega e preparati a sfoggiare onde morbide e voluminose come appena uscita dal parrucchiere.

Per avere capelli morbidi, luminosi e mossi senza effetto crespo segui i tutorial facilissimi che trovi sui social

Ma veniamo ad un problema più consistente, ovvero l’eterna lotta ai capelli secchi e crespi: non ci crederai, ma la soluzione è il filo interdentale.

La cera di cui è composto sarebbe infatti l’ideale per disciplinare l’energia statica della chioma, compresa quella dei baby hair.

Semplicemente passando il filo lungo la superficie dei capelli risulteranno subito più ordinati anche senza bisogno di applicare gel o lacca.

In ogni caso, potresti avere il motivo di disagio opposto a quello dei capelli secchi: i capelli grassi.

A questo proposito, il consiglio più gettonato è quello di vaporizzare un po’ di shampoo secco sulle radici prima di andare a dormire.

Le specifiche molecole sebo-assorbenti del prodotto aiuterebbero a contrastare l’effetto unto, regalando una chioma pulita e voluminosa al mattino.

E a proposito di volume, vediamo come mantenerlo anche con l’acconciatura più usate in estate quando si hanno capelli medi o lunghi: la coda alta.

Dopo aver fatto la classica coda alta come sei abituata, fai passare l’acconciatura al di sotto dell’elastico, compiendo una rotazione dall’interno all’esterno.

Cerca di preferire un elastico morbido così che i capelli non si spezzino quando andrai a stringerli una seconda volta per sigillare l’acconciatura.

Presa questa accortezza, potrai sfoggiare una coda alta e voluminosa, con capelli che sembreranno naturalmente più folti.