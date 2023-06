Pensioni di luglio più ricche non solo per la quattordicesima! Tanti pensionati riceveranno aumenti ed arretrati compresa tredicesima

Piacevole sorpresa per tanti pensionati a luglio! Oltre alla quattordicesima tanti riceveranno anche gli incrementi. Ecco tutte le date.

Luglio probabilmente per molti pensionati è il mese più atteso dell’anno per l’arrivo della quattordicesima. L’aumento dei prezzi, infatti sta mettendo in serie difficoltà tantissime famiglie che con la sola pensione o stipendio a stento arrivano alla fine del mese. Pertanto la quattordicesima arriva come una manna dal cielo per tanti pensionati e pensionate che potranno avere a luglio fino a 655 euro in più. Essa consiste in una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS a luglio o a dicembre a coloro che hanno almeno 64 anni. Ovviamente dovranno rispettare determinati requisiti reddituali. Se solo qualche giorno fa l’INPS, ha annunciato con un messaggio tutti gli importi della quattordicesima 2023, arriva adesso il comunicato con le date d’arrivo. Ma nel cedolino di luglio, oltre alla quattordicesima arrivano anche altri aumenti e arretrati. Quest’anno infatti i pensionati troveranno un’ulteriore sorpresa nel cedolino, grazie agli aumenti previsti dall’attuale Legge di Bilancio per le pensioni minime e ai relativi arretrati.

Pensioni di luglio più ricche per tanti pensionati ed ecco perché

Nel mese di luglio quest’anno oltre alla quattordicesima ci sarà la corresponsione dell’incremento delle pensioni d’importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Ciò infatti è stato previsto dall’art. 1, comma 310 della Legge di Bilancio n.197/2022. Con l’incremento sulle pensioni l’INPS corrisponderà anche gli eventuali arretrati. Nel comunicato inoltre l’Istituto specifica anche di quanto sarà l’incremento, più precisamente:

per coloro che hanno un’età pari o inferiore a 75 anni sarà pari all’1,5%;

per gli over 75 invece l’incremento sarà pari al 6,4%.

L’incremento inoltre riguarderà i mesi da gennaio 2023 fino a dicembre 2024, sarà compresa la tredicesima mensilità. Spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici se l’importo totale lordo di ciascun rateo mensile è pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Quest’ultimo nel 2023 è pari a 563,74 euro.

Ecco tutte le date

Per le pensioni in pagamento presso Poste Italiane le erogazioni avverranno con valuta del 1° luglio. Mentre per le pensioni in pagamento presso gli altri istituti di credito convenzionati con l’INPS il pagamento avverrà il 3 luglio. Arriveranno pertanto pensioni di luglio più ricche in quanto oltre alla quattordicesima gli over 75 riceveranno circa euro 36,08 in più. Oltre ancora agli eventuali arretrati. Negli altri casi l’aumento stimato è di circa 8 euro. Mediante il cedolino della pensione accessibile tramite il servizio online i pensionati potranno verificare l’importo erogato mensilmente dall’INPS. Nel caso in cui si riscontri che alcuni importi pur spettanti non siano stati corrisposti, ad esempio la quattordicesima, basterà una semplice domanda online.