Addio capelli secchi e crespi con il prodotto preferito dalle star ai top sui social che costa pochissimo

Per sfoggiare sempre capelli effetto seta e super lucidi basta uno spray: scopri di cosa si tratta.

Più si avvicina l’estate e più diventano insistenti alcune paranoie legate alla forma fisica per la prova costume, all’abbronzatura o anche alla salute dei capelli.

In effetti, tra l’umidità dell’aria, il calore e il sudore è davvero difficile mantenerli impeccabili per tutto il corso della giornata.

Senza contare che quando vai in vacanza, la situazione potrebbe peggiorare: il cloro delle piscine e la salinità del mare incidono non poco sulla chioma.

Insomma, sfoggiare capelli lucidi e luminosi in questo periodo sembra davvero una missione impossibile, ma per fortuna c’è una soluzione.

Puoi dire addio capelli secchi e crespi con il prodotto preferito dalle modelle per una chioma un effetto glassato a poco più di 20 euro.

Lo spray più cliccato su Amazon e Tik Tok

Si chiama Color Wow Dream Coat ed è il nuovo spray anti-umidità che agisce sulle lunghezze crespe e le idrata, senza però ungerle o appesantirle.

Ulteriori vantaggi sono la lunga durata del prodotto, che resiste anche dopo un lavaggio di capelli e la sua capacità di fissare la piega.

Tantissime le recensioni positive sui canali social, ma se pensi che il prezzo di questo spray sia spropositato sei completamente fuoristrada.

Basta cercare su Amazon per scoprire che la confezione da 200 ml costa poco più di 20 euro, costo ragionevole viste le potenzialità del prodotto.

In alternativa, più o meno allo stesso prezzo, sono consigliatissimi anche l’Hair Radiance Keratin Spray o l’Heat Relief Thermal Protector & Conditioning Mist di Aveda.

Addio capelli secchi e crespi con il prodotto preferito dalle influencer che regala uno strepitoso effetto glassa

Naturalmente, per avere più possibilità di sfoggiare capelli setosi e luminosi bisogna cominciare a nutrirli con una corretta beauty routine.

Ancor prima di fare la doccia, dovresti applicare dei prodotti per idratare il cuoio capelluto, massaggiandoli delicatamente con la tecnica del tapping.

Se poi devi ancora andare dal parrucchiere e hai un po’ di doppie punte, cerca di idratarle con un impacco nutriente, anche fai da te.

Una volta sotto la doccia, scegli uno shampoo che ripara e deterge, perfetto per cominciare ad ammorbidire i capelli.

Prosegui quindi con una maschera, che dovrebbe risultare più riparatrice rispetto al balsamo e preferisci quelle con ingredienti come cheratina, aloe vera o cocco.

Ricorda inoltra di sciacquare sempre i prodotti con acqua tiepida, finalizzando con un ultimo getto più fresco.

Inoltre, se sei abituata a usare l’olio sulle lunghezze bagnate, sappi che sarebbe meglio usare la crema, più ricca di nutrienti, per ammorbidire a fondo.

L’olio andrebbe invece applicato a secco e per ottenere l’effetto desiderato dovresti privilegiare quelli con vitamina E e olio d’Argan.

Anche in questo caso, ecco alcuni prodotti da prendere in considerazione: tutti ugualmente idratanti e nutrienti, differiscono solo per il prezzo.

C’è l’Absolut Repair Oil di L’Oréal che si aggira attorno ai 20 euro oppure l’olio infuso di Argan Pantene che invece costa circa 4 euro.