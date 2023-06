Prendere coscienza del proprio corpo e della propria mente è difficile oggigiorno, con il tran tran quotidiano di cose da fare. Ti svelo i principi della mindfulness, sei segreti per trasformare la tua vita e gestire meglio lo stress.

Prendersi del tempo

Il primo segreto è imparare a osservare dall’esterno sia le tue emozioni, che come ti senti. È fondamentale prendersi del tempo per comprendere ciò che succede attorno a te, senza voler subito reagire in maniera impulsiva. In questo modo riuscirai a gestire egregiamente ansia, stress e situazioni complesse. Un’altra tecnica è descrivere ciò che osservi in parole. Cerca di farlo essendo il più oggettivo possibile, senza interpretazioni dettate dal tuo giudizio personale. In questo modo riuscirai a essere più clemente verso gli altri. Impara poi a essere davvero presente e coinvolto in ciò che stai facendo, sia nel privato che sul lavoro. Evita il più possibile le distrazioni e il multitasking, ma concentrati sul qui e ora. Vivendo appieno il presente, penserai meno al passato e ti godrai più il futuro.

Mindfulness: sei segreti per trasformare la tua vita e gestire meglio lo stress

Un altro segreto è imparare a non giudicare il prossimo. Evita di formulare giudizi sia riguardo gli altri che verso te stesso. So che sembra complesso, ma sprechiamo un sacco di energie a cercare di comprendere le vite degli altri. Quello che ci ferisce, lasciamolo andare senza bisogno di definirlo per forza negativamente. Farlo ti permetterà di essere più empatico e più comprensivo non solo con gli altri, ma anche con te stesso.

Il quinto step è fare una cosa alla volta, mettendoci il massimo del tuo impegno senza sentirti sopraffatto. Applicando questo stile di vita, ti sentirai più produttivo e sereno. L’ultimo segreto è cercare di essere il più efficace possibile, ovvero scegliere ciò che funziona meglio per raggiungere uno scopo e non necessariamente ciò che preferisci. Imparando a cavartela con modi diversi da quelli abituali, sarai più flessibile e aperto alle sfide della vita.