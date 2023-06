Comodi, rinforzanti e anti caldo: ecco 5 tagli di capelli per over 50 da copiare alle star

Sei pronta a tagliare i capelli in vista dell’estate? Prova questi tagli medi che ringiovaniscono lo sguardo e i lineamenti.

Quando il caldo comincia a farsi insistente, bisogna subito correre ai ripari sia per quanto riguarda una corretta idratazione sia per prevenire i cattivi odori. Alzi la mano chi non si è mai sentita a disagio temendo di aver sudato troppo e quindi di risultare sgradevole avvicinandosi ad altre persone. Per fortuna, ci sono diversi alleati che possono toglierti dall’imbarazzo: dai deodoranti alle salviettine umidificate, passando per spray corpo e capelli.

A tal proposito, proprio in ragione delle alte temperature, chi ha capelli lunghi o folti comincia a meditare sul prossimo appuntamento dal parrucchiere. Ovviamente non è sempre facile individuare il taglio più adatto, soprattutto quando si ha voglia di sperimentare un po’. Stai cercando la giusta ispirazione? Comodi, rinforzanti e anti caldo: ecco 5 tagli di capelli da tenere d’occhio perché andranno molto di moda quest’estate.

La soluzione perfetta per tutte? I tagli medi

Partiamo innanzitutto da una precisazione: il taglio estivo non è per forza quello extra corto, anche perché non a tutte dona uno styling del genere. L’ideale sarebbe un taglio medio, un po’ diverso dal solito carré e possibilmente adatto a tutti i tipi di capelli: lisci, mossi o ricci.

In effetti, ciò che rende particolarmente desiderabile questo tipo di taglio è proprio la sua estrema versatilità. Si adatta facilmente alle più disparate esigenze e non c’è alcun bisogno del parrucchiere, basta una semplice manutenzione domestica.

Comodi, rinforzanti e anti caldo: ecco 5 tagli di capelli di cui ti innamorerai subito

Se hai i capelli fini, il consiglio è ovviamente quello di optare per un taglio che li renda più folti e corposi. Quest’estate prova il blunt bob: un taglio preciso e geometrico, perfetto per chi non ha tempo o voglia di sistemarsi costantemente i vari ciuffi. L’ideale sarebbe portarlo con la riga in mezzo per esaltarne appunto la geometria, mentre lo styling può essere liscio o riccio. Il rooty bob fa invece del voluminoso ciuffo laterale il suo vero punto di forza. In più, è perfetto per chi ha bisogno di allungare un po’ l’ovale del viso.

Focalizziamo ora un attimo l’attenzione sui capelli ricci, parlando di due tipologie di taglio medio che li esaltano alla perfezione. Il choppy way bob cade sulle spalle o può arrivare alle clavicole e si presta benissimo a valorizzare gli ovali del viso tondi o allungati. Il messy curly shag presenta invece uno styling ancora più scomposto e spettinato, da valorizzare eventualmente con una frangia. Infine, per chi è più propensa ad un taglio netto e tendente al corto, il suggerimento è quello di provare l’iconico mixie. Si tratta di un cut che fa risaltare zigomi e sguardo, combinando lo styling del mullet, la praticità del pixie e l’ondulato dello shag.