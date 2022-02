Spesso, abbiamo parlato di come riuscire a mantenere in forma alcuni parti del nostro corpo in modo semplice e veloce. Oltre alla palestra, indicata per chi preferisce essere seguito da un professionista passo dopo passo, è possibile fare dei semplici esercizi direttamente e comodamente da casa. In questo modo, potremo risparmiare tempo e denaro. I risultati saranno comunque visibili in poco tempo e potremo ritagliarci qualche minuto al giorno per rimetterci in forma, senza rinunciare alle nostre comodità di tutti i giorni.

Alcuni esercizi mirati

A seconda della parte del corpo, che vogliamo allenare, esistono tipologie di esercizi mirati, da fare senza l’uso di pesi esterni ed eccessivi. Per esempio, in questo articolo abbiamo elencato alcuni esercizi che è possibile fare in meno di 30 minuti per rassodare e alzare i glutei. Ancora, per eliminare stress e pensieri negativi di inizio settimana si consiglia la lettura di questo articolo. Con video tutorial divertenti e motivanti, l’ansia diventerà un lontano e strano ricordo. Ma vediamo oggi come eliminare il grasso che spesso, con l’aumentare dell’età, si concentra sui nostri arti superiori. Oltre alle gambe e ai muscoli delle cosce, che si possono allenare con una corsa tonificante e rassodante, le braccia risultano un punto particolarmente difficile da allenare se non con esercizi ad hoc.

Per avere braccia toniche e muscolose anche a 60 anni eliminiamo il grasso in eccesso usando un oggetto che tutti abbiamo in frigo

Tutto quello che ci servirà sono due bottiglie di acqua da 1,5 L oppure, se li abbiamo in casa, due pesetti da massimo 3 kg. Non esageriamo con il peso, poiché caricare troppo significa, soprattutto nelle fasi iniziali, sottoporre i muscoli ad un eccessivo sforzo. Come abbiamo detto, i risultati saranno evidenti se il peso sarà calibrato all’esercizio svolto. L’allenamento è focalizzato sui tricipiti e bicipiti, ovvero parte posteriore e anteriore delle braccia. Il primo esercizio da fare si chiama “doppio curl martello” ed è possibile allenarsi sia in piedi che da seduti. Prendiamo le nostre bottiglie, una per mano, e divarichiamo poco le gambe per bilanciare tutto il peso del corpo. Distendiamo le braccia lungo i fianchi e, una alla volta, portiamole all’altezza del gomito con un angolo di 90 gradi. Prima una e poi l’altra. 4 serie da 12 ripetizioni saranno sufficienti.

Dopo un riposo di 30-40 secondi, facciamo lo stesso esercizio, ma da seduti. Prendiamo una sedia e cerchiamo di tenere una posizione dritta. Non accavalliamo le gambe, ma teniamole divaricate in corrispondenza delle gambe della sedia. Per avere braccia toniche e muscolose anche a 60 anni, basterà ripetere questi esercizi 3 volte a settimana.