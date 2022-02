Gli esercizi in casa non riusciamo proprio a farli. Andare in palestra sembra un vincolo troppo grande soprattutto per i troppi impegni di lavoro. Correre e camminare è piacevole, ma lo facciamo solo nel giorno libero e in posti immersi nella natura e nel verde. Capita spesso che arriviamo alla sera e ci sentiamo arrabbiati per una giornata di lavoro andata male, per le troppe preoccupazioni e responsabilità. Non riusciamo neanche a rilassarci sul divano, che subito si presenta un altro problema da risolvere. Oggi possiamo avere a portata di mano una soluzione efficace. In questo modo semplicissimo, allontaniamo lo stress e la rabbia repressa. Scopriamo quale.

Alcune attività mirate da fare a casa

Di recente, abbiamo parlato di come tenerci in forma con poco sforzo fisico ogni giorno. In 7 minuti si può tonificare tutto il corpo con vari esercizi, come si legge in questo articolo. Oppure abbiamo visto come poter avere un sedere sodo a prescindere dall’età anagrafica. La questione forza di gravità può essere sconfitta con squat e affondi in pochissimo tempo. In questo articolo invece ci concentriamo sul defaticamento. Ovvero sulla parte bella del fare movimento anche a casa.

Allontaniamo lo stress e la rabbia repressa con 30 minuti di sfogo totale con cui potremmo riattivare il cervello e tonificare i muscoli

Sul web esistono un sacco di piattaforme che possono offrire esercizi davvero di tutti i tipi. Addirittura, ci sono corsi online da seguire che monitorano i nostri miglioramenti costantemente. Oppure esistono anche delle videolezioni che si possono seguire sui principali canali video senza dover necessariamente spendere il prezzo di abbonamento ad un corso o ad una palestra. È importante liberare corpo e mente dallo stress, perché questo spesso si potrebbe trasformare in un problema per la nostra salute e il nostro organismo. Abbiamo parlato, per esempio, di come i crampi addominali siano spesso un sintomo di stress e di poca tranquillità interiore.

Quindi è importante cercare, almeno alla sera, di lasciar andare tutti i malumori della giornata appena trascorsa. Un modo efficace e divertente sono questi video che si possono guardare direttamente su YouTube. La youtuber growwithjo è un’esperta di esercizi di divertimento per chi vuole cominciare a fare attività fisica. Con queste videolezioni di durata variabile si può scaricare la tensione con esercizi vari sulle note di canzoni gospel, dei più famosi cartoni animati Disney, ma anche sul dance party. Alcuni esercizi durano solo 14 minuti, ma la sensazione di libertà successiva è assicurata.