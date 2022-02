Si sa, ci sono alcune cose che inevitabilmente, con l’andare del tempo, cambiano nel nostro corpo. Le braccia, l’interno coscia e il sedere sono i primi a cadere nel vortice della forza di gravità. È fisiologico, ma possiamo intervenire con esercizi mirati per tonificare queste parti del corpo con costanza e almeno tre volte alla settimana. È sacrificante e faticoso, ma spesso il movimento aiuta anche la nostra salute e rinforza le nostre difese immunitarie. Infatti, sarebbero questi gli esercizi mirati che ci potrebbero aiutare. E con una buona alimentazione sentirci forti sarà davvero un gioco da ragazzi.

I fattori che incidono sui nostri glutei piatti

Ci sono un sacco di fattori che, nel caso dei glutei, intervengono per diminuire le possibilità di avere un sedere tonico e bello. Una vita sedentaria e da ufficio non aiuta. Così come fare poco movimento e passare anche i momenti liberi sul divano o sul letto. Quello che dobbiamo fare è rimettere in moto uno dei muscoli più forti del nostro corpo. Il sedere può essere allenato in tanti modi e non tutti richiedono un carico di peso. Infatti, anche senza l’utilizzo di qualche kg esterno con pesi e pesetti, potremo avere dei risultati ottimi. La prima cosa da fare, però, è andare a camminare o correre e riallenare tutto il corpo, magari con un allenamento leggero e di durata di poco superiore ai 7 minuti.

Sarebbero questi gli esercizi mirati e semplici da fare in casa per avere sedere alto e sodo come a 20 anni anche dopo la pensione

Ma veniamo ai nostri esercizi per allenare i glutei in modo specifico. I migliori in assoluto per avere successo sono gli affondi, gli squat e salire sui gradini. Per gli affondi tutto quello che dobbiamo fare è, in piedi, portare una gamba avanti e scendere fino a che non sarà a 90 gradi. Ripetere l’esercizio con l’altra gamba, tenendo le mani sui fianchi. 4 ripetizioni per 20 esercizi potrebbe essere un buon inizio. Prima una e poi l’altra. Per gli squat, invece, bisogna inarcare poco le gambe e scendere tenendo schiena dritta e gambe quasi a 90 gradi, poi risalire e ripetere l’esercizio. Anche in questo caso le mani dovrebbero stare lungo i fianchi o alzate in orizzontale al pavimento.

Qualche ripetizione sarà buona per iniziare ad allenare il muscolo. Infine, fare i gradini è importante come gli altri due esercizi. Ma non semplici scalini, infatti dovremo trovarne qualcuno almeno all’altezza del nostro ginocchio. In casa possiamo optare per una sedia robusta. Ripetiamo l’esercizio una gamba e poi l’altra.